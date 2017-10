(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ REÚNE LA SEMANA QUE VIENE A LOS 'BARONES' PARA FIJAR POSICIÓN COMÚN

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto reunir la semana que viene al Consejo de Política Federal, en el que se dan cita todos los líderes autonómicos, para fijar una posición común ante la deriva independentista en Cataluña.

Según confirmaron a Servimedia fuentes de la dirección del PSOE, todavía "está por confirmar" que la cita sea en Ferraz el "martes o el miércoles". Se trata de la primera vez que Sánchez convoca a este órgano desde su regreso a la dirección del PSOE en mayo.

Este órgano federal lo preside el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de él forman parte todos los secretarios generales autonómicos del partido y los presidentes autonómicos.

La cita, como adelantó el diario 'El País', se producirá después de que se conozca la decisión del Pleno del Parlament catalán, del que podría salir la declaración unilateral de independencia (DUI).

Los socialistas buscan escenificar una unidad en la posición del PSOE ante el desafío independentista ante la creciente crítica en algunos sectores del partido con la dirección. Por una parte, se reprocha a Sánchez que no pida la dimisión de Rajoy por la incapacidad del Ejecutivo de evitar el 1-O y, por otro lado, que mantengan la unidad con el Gobierno del Partido Popular en la defensa de la legalidad.

Sánchez no ha querido hasta ahora convocar al Consejo de Política Federal excusándose en que debía esperar a que terminaran los procesos internos en su partido, ya que tras la renovación del liderazgo federal, se acometieron en los territorios. No obstante, esta cita se producirá cuando aún faltan por resolver los liderazgos en Galicia y Aragón.

Según los últimos estatutos aprobados por el PSOE en su 39 Congreso, el Consejo Político Federal es un “órgano al que corresponde informar y evaluar las políticas del Partido que afectan a la cohesión territorial, a las relaciones entre las comunidades autónomas y entre éstas y el Estado”.

Al mismo están citados varios miembros de la Ejecutiva como el secretario general; la vicesecretaria, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el responsable de política autonómica, Patxi López.

También, los secretarios generales de todas las federaciones y el líder de Juventudes Socialistas, Omar Anguita, así como los portavoces de Congreso, Margarita Robles, y del Senado, Ander Gil, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

