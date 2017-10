(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ ASEGURA QUE EL PSOE ESTARÁ "EN LA ESPAÑA DE LA RECONCILIACIÓN"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este viernes tras la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña para poner en marcha el proceso constituyente hacia la independencia, y después de que el Senado haya autorizado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que los socialistas estarán "en la España de la reconciliación" que se abrirá paso "más pronto que tarde".

“El PSOE es leal a su historia y no renunciará jamás a la idea de que, por grande que sea la fractura y profunda la división, estaremos en la España de la reconciliación que más pronto que tarde se abrirá paso”.

En una declaración sin preguntas de los medios de comunicación, Sánchez apeló a la confianza, la sensatez, la serenidad y la unión de todos "en la causa de la razón democrática". "Ahora democracia, ahora Estado de Derecho, ahora Constitución, ahora Estatuto de Autonomía", proclamó en su comparecencia ante Ferraz desde la última, el 11 de octubre.

En un momento de "enorme desasosiego e inquietud", Sánchez aseguró que por grande que sea la fractura el PSOE no renunciará jamás a contribuir a la "España de la reconciliación" que se abrirá paso. Por "irresponsables" que sean los gobernantes en un momento dado, por "temerarias" que sean sus decisiones y "disparatados" sus proyectos, aseguró que la sensatez se abrirá camino y prevalecerá frente a quienes no tienen "la valentía de ser leales a todo su pueblo y no solo a una parte de él".

DESGARRO

"Pese a este desgarro, la unión entre compatriotas prevalecerá, Cataluña seguirá siendo España", apostilló el líder socialista que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno en las últimas horas.

El secretario general del PSOE expresó su “más profundo rechazo” ante la resolución “impuesta” por el bloqueo secesionista en esta situación que “tiene sobrecogida” a la sociedad catalana y a la española.

Indicó que el paso dado por las autoridades es la “una huida hacia el vacío caracterizada por la más absoluta irresponsabilidad en la toma de decisiones por parte de quien debería tener por objetivos fundamentales el velar por el bienestar de todos los ciudadanos”.

RESPONSABLES

Para Sánchez, Puigdemont y Oriol Junqueras, “hoy más que nunca”, “se convierten en los principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana”. “Y todo para nada. Pues la nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida que está sembrado de división y la fractura social y política y que violenta los principios fundamentales sobre los que se asienta el Estado social y democrático de Derecho y el imperio de la Ley”, aseveró.

El líder socialista señaló que, “al quebrar la legalidad el bloque secesionista”, se “traiciona el camino compartido” por “muchos millones de compatriotas españoles que marcharon durante la larga noche franquista”.

Y remarcó que “gracias a la Constitución que pretenden quebrar, Cataluña es hoy uno de los pueblos de Europa con mayor nivel de autogobierno, el más amplio y ambicioso del pueblo catalán a lo largo de su historia y esto es lo que pretenden quebrantar unilateralmente los secesionistas”.

Sánchez recordó las “profundas discrepancias” que tiene con Mariano Rajoy –del que recordó que hoy se cumple un año de su investidura y a la que él se opuso-, pero destacó que “ante el cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz”. “La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa, es la de una España y una Cataluña mutiladas, no sólo geográficamente, sino emocionalmente”

En un mensaje diferenciador con Podemos que lleva días repitiendo durante este proceso el POSE, Sánchez señaló que “la izquierda está con la Constitución, en su defensa y en su reforma y con el autogobierno de Cataluña que hay que reconstruir por medio de los mecanismos que reconoce la Constitución” y que “no hay ninguna bandera de izquierdas en el secesionismo”.

El secretario general del PSOE también se dirigió a los catalanes para trasladarles que “sentimos vuestro dolor y angustia como propios” porque “vuestra fractura es la nuestra y sé que, pese a este desgarro, la unión emocional entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España”.

Así las cosas, apeló a la “confianza, la sensatez y la serenidad, a la unión de todos en la causa de la razón democrática” y aseguró “unidos hemos superado todas las adversidades”.

