(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RIVERA PIDIÓ HOY EN MONCLOA A RAJOY QUE "ACTÚE" Y APLIQUE EL 155

- Cs cree que el Gobierno ha perdido “una oportunidad” para acabar con el “caos” aplicando ese artículo de la Constitución. El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, manifestó este viernes que el Gobierno ha perdido una “oportunidad” de actuar y liderar esta situación para acabar con el “caos” que está generando en Cataluña la deriva independentista del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Villegas, en una rueda de prensa en el Congreso, comentó que han cumplido con su “obligación” e insistido al Gobierno para que aplique el artículo 155 de la Constitución, “hasta el ultimo momento”, antes de que se reuniera hoy el Consejo de Ministros. No desveló cómo fue el “formato” de esas peticiones pero sí que insistieron en ella hasta “minutos antes” de la reunión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con sus ministros.

Fuentes de esta formación confirmaron a Servimedia que el presidente de Cs, Albert Rivera, acudió este viernes a primera hora al Palacio de la Moncloa para reunirse con el jefe del Ejecutivo y le pidió aplicar ese artículo de la Constitución, que permite al Gobierno asumir algunas competencias autonómicas. Dichas fuentes apuntaron que Rajoy le trasladó a Rivera que "no existe motivación jurídica para aplicar el 155".

Ciudadanos apeló una vez más a que la “solución” a la crisis en Cataluña pasa por la convocatoria de elecciones autonómicas, por lo que, ante el “miedo” de Puigdemont a disolver el Parlament y convocar elecciones, cree que lo debe hacer el Ejecutivo de Rajoy mediante la aplicación del 155.

Villegas consideró que Puigdemont “no se atreve” a convocar unas elecciones porque “los catalanes iban a castigar duramente su actitud y cómo ha llevado a Cataluña a este caos”. “Conscientes” de esta reticencia, Cs pide al Gobierno que “actúe, tome el liderazgo y la iniciativa y no se deje arrastrar”.

Preguntado por el decreto del Gobierno que facilita el traslado de la sede social de las empresas desde Cataluña a otras comunidades, Villegas se limitó a decir que lo valorarían una vez que llegue al Congreso para la convalidación, pero que aprobarán “cualquier medida” dirigida para salvaguardar los intereses de los ahorradores.

En este sentido, indicó que es “normal que ante esta situación de caos” se produzcan esos cambios de domicilios de las empresas para “preservar los intereses de los accionistas y puestos de trabajo. Para Villegas, se está demostrando que la “simple amenaza” de una declaración unilateral de independencia ya está teniendo efectos, pese a que algunos decían que no habría “ningún efecto negativo”. "Conforme se acerca la amenaza de la DUI se van confirmando lo graves efectos”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso