(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY CITA A RIVERA A LAS 16.00 HORAS EN LA MONCLOA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado este miércoles a las 16.00 horas al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para analizar las medidas previstas si finalmente mañana se aplica el artículo 155 de la Constitución ante la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a rectificar.

Así lo confirmaron fuentes de la formación naranja después de que Rivera anunciara en el día de hoy que se citaría con Rajoy a unas horas de que venza el segundo plazo del requerimiento que se ha hecho a Puigdemont por la vía del artículo 155 para que vuelva a la legalidad vigente y diga que no ha habido declaración unilateral de independencia.

Rivera quiere conocer de primera mano “el detalle de las medidas concretas” que se podrían poner en marcha en virtud de este precepto constitucional. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está en contacto permanente con el presidente mientras se ultiman los flecos sobre cómo aplicar el 155, de ahí que no tengan prevista ninguna reunión aunque ambos puedan llegar a coincidir mañana en Bruselas.

Para Rivera, “no queda otra” que aplicar la Constitución si el presidente de la Generalitat “no se baja del burro”, con la finalidad de celebrar elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma. En este sentido, celebró que el PSOE se abra a apoyar al Gobierno si decide convocar a los ciudadanos a las urnas dentro de las medidas previstas ante el desafío de Puigdemont.

Insistió en que espera que en la reunión de esta tarde el presidente le explique “qué medidas piensa tomar y cómo piensa aplicar este artículo”, teniendo en cuenta lo “importante” que es que se “restablezca la democracia” en Cataluña. “Lo más limpio, democrático y donde podemos tener expectativas es yendo a votar”, reiteró.

Los parlamentarios Nacho Prendes, Javier Cano y Virginia Millán formarán la delegación de Cs en la comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE como foro de diálogo que busque una solución a la crisis territorial con Cataluña.

Pese a su participación, Cs se mantiene en que este órgano puede acabar “fracasando” si cada vez se confirma la asistencia de “menos gente”, refiriéndose a que ERC ya ha adelantado que no asistirá, mientras que Podemos y el PDeCat aún están en duda. En este sentido, advirtió de que “ningún español entendería que el PSOE quisiera poner patas arriba la Constitución para hacer un traje a medida a Puigdemont y Junqueras”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso