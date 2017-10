(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY SE REUNIRÁ ESTA TARDE CON SÁNCHEZ Y RIVERA EN MONCLOA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantendrá esta tarde en La Moncloa sendas reuniones con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para abordar la situación en Cataluña tras la jornada de ayer y el aviso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de llevar al Parlament una declaración unilateral de independencia en los próximos días.

La agenda, según fuentes gubernamentales y de los partidos convocantes, se iniciará con la recepción del líder socialista a las 16.30 horas en el Palacio de la Moncloa.

La crisis institucional en Cataluña y el desafío independentista ha mantenido en contacto continuo a ambos líderes políticos. De hecho, en la jornada de ayer, durante la consulta convocada por los independentistas, conversaron por teléfono y hubo un fluido contacto entre Moncloa y Ferraz.

Al término de la jornada, Rajoy se mostró dispuesto al diálogo con todas las formaciones, petición que siempre realiza el PSOE, y Sánchez mantuvo la unidad con el Ejecutivo en defensa del Estado de Derecho y no reclamó, de momento, la dimisión del presidente, como sí hicieron otras formaciones y algunos dirigentes del propio PSOE.

Por su parte, Rivera se reunirá con el jefe del Ejecutivo después de que lo haga Sánchez, aunque todavía no está confirmada la hora en la que el presidente de Ciudadanos se dirigirá a La Moncloa.

El líder de Cs alertó este domingo de que el presidente de la Generalitat de Cataluña utilizará lo sucedido durante el 1-O como la “coartada” y la “escenografía perfecta” para declarar la independencia unilateralmente.

Reafirmó su apoyo al Gobierno y al Poder Judicial para “defender la democracia desde la democracia”, aunque reconoció que no comparte el “diagnóstico” del PP y del PSOE, a quienes acusó de haber minusvalorado “la fuerza del populismo y del nacionalismo”.

