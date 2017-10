(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PODEMOS RESPONSABILIZA A SÁNCHEZ DE FUTURAS CARGAS POLICIALES

- Dice que el PSOE se está sumando al bloque de "ultraderecha" de PP, Cs, Vox y Falange. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticó este lunes la posición del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de respaldar la respuesta que ofrezca el Estado en el caso de que haya una declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Así lo dijo en la rueda de prensa que ofreció, mientras estaba reunida la Ejecutiva de la formación que lidera Pablo Iglesias, en la que insistió en que el líder del PSOE será “responsable” si se producen cargas policiales en Cataluña tras una respuesta del Ejecutiva.

“La última vez que Pedro Sánchez apoyó las actuaciones del Estado acabamos con más de 800 heridos de la población civil en Cataluña (en referencia al 1-O). Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, así que el PSOE verá a quién apoya en cada momento y si está dispuesto apoyar al PP en todo lo que vaya a hacer, que a lo mejor se puede parecer a lo que hizo el 1 de octubre contra la población”.

SÁNCHEZ Y LA EXTREMA DERECHA

De hecho, el dirigente de Podemos, que situó al PSOE próximo al ‘bloque de ultraderecha’ que formarían, a su juicio, PP, Cs, Vox y Falange, insistió en que “Sánchez tendrá que volver a hacerse cargo de haber sido el líder de una fuerza política que apoya a un Gobierno que no duda en usar la fuerza y la violencia contra la población civil y pacífica en Cataluña".

“Uno puede estar en contra o a favor de la independencia de Cataluña, pero en una sociedad democrática, moderna y europea, uno tiene que deplorar que se utilice la fuerza contra gente indefensa que solamente iba a depositar una papeleta en una urna. La última vez que Sánchez apoyó al Partido Popular tuvimos más de 800 heridos encima de la mesa, ahora lo vuelve a hacer, pues será en parte responsable de lo que veamos en los próximos días en Cataluña”, reiteró.

Por su parte, Noelia Vera, portavoz de esta formación, afirmó que Podemos “siempre” ha tenido un posición “firme” que pasa por “ni declaración unilateral ni inmovilismo de Rajoy, ni el 155 ni la independencia por su cuenta”.

A este respecto, Echenique indicó que “cada día es más evidente” que un referéndum pactado es la “única manera de garantizar la unidad de España”.

Defendió la postura de Podemos frente a las “acciones del bloque Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Falange (que) empujan a Cataluña fuera de España” por el “inmovilismo a no querer dialogar”, y lamentó que el “PSOE se esté uniendo a este bloque en los últimos días”. Y criticó que las decisiones “unilaterales” de la Generalitat “no ayudan” a destensar la situación sino que “contribuyen a la tensión”.

Echenique reiteró la oposición de Podemos a que haya una DUI hasta el punto que deseó que “ojalá no haya una declaración unilateral de independencia” y “ojalá que el Gobierno no aplique el 116” de la Constitución. Si bien, reconoció que “si eso ocurre” y el gobierno de la Generalitat “continua por su vía unilateral” y el Estado por su “vía represiva”, su posición de “diálogo va a ir ganando apoyo”.

Por su parte, Vera lamentó que el “bloque del inmovilismo capitaneado por el Gobierno y el PP, ha ido creciendo poquito a poco” y en las manifestaciones de este fin de semana se ha visto presencia de Vox y la Falange, incluso con discurso de sus líderes políticos, lo cual le pareció “puramente irresponsable”.

Además, condenó que en la marcha del sábado en Madrid se corearan gritos de ‘Puigdemont, a prisión’, porque no cree que se deba incitar a la existencia de “presos políticos” en España.

A este respecto, afirmó que hay “organizaciones de extrema derecha” que se están “aprovechando” de la situación para “echar más leña al fuego y para sacar rédito político”.

BORRELL CON ALBIOL

Echenique dijo que sería “bueno” que el PSOE se “aclare” respecto de Cataluña porque en sus atriles en la rueda de prensa de Miquel Iceta y Pedro Sánchez en la sede del PSC pone ‘parlem’ (hablemos, en catalán) y eso es “difícilmente compatible” con que el expresidente del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell, hiciera ayer un “discurso a la lado de ultraderecha racista” como considera que es el líder del PP en Cataluña, Xavier Albiol, quien dice que empleó el “manual de campaña” de Marine Le Pen.

Criticó que Borrell, próximo a Pedro Sánchez, participara en una manifestación legítima pero en la que “también” estaban partidos como La Falange y Vox. Mismo argumento expresó Vera para condenar también esa cercanía que, a su juicio, hace el PSOE con la extrema derecha pues además de estar legítimamente en las manifestaciones, éstas estuvieron “secundadas y lideradas por la extrema derecha.

Al margen del “foco” en Cataluña, Noelia Vera destacó también que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al PP por el 'caso Gürtell'. Ello le valió para afirmar que los populares no dudan en portar la “banderas de todos” y luego “no dudan” en “robar el dinero de todos”. “No hay bandera que tape la corrupción del Partido Popular”, remachó.

A su juicio, Rajoy “no tiene que salir” de La Moncloa sólo por la “pésima gestión” por el conflicto de Cataluña, sino también porque “capitanea el partido más corrupto de Europa”.

