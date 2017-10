(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP OPTA POR “ESPERAR” PERO NO CIERRA “NINGUNA PUERTA” PARA RESPONDER A UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

- Denuncia el grado de “felonía” al que ha llegado Puigdemont. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este lunes que ahora toca “ser prudentes y esperar” los próximos pasos del presidente de la Generalitat, Carles Pugidemont, aunque incidió en que el Gobierno no cierra “ninguna puerta” si finalmente declara unilateralmente la independencia.

Así se expresó en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, al ser preguntado expresamente si se usará el artículo 155 de la Carta Magna cuando Puigdemont traslade al Parlament el resultado del referéndum ilegal con el propósito de declarar la independencia de acuerdo a la Ley de Transitoriedad, ya suspendida por el Tribunal Constitucional.

“No cerramos ninguna puerta, todas están abiertas, incluso la del diálogo y que se reconduzca la situación”, expuso el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova, que acto seguido valoró que “ahora mismo” hablar de la respuesta del 155 no es lo más coherente, porque primero hay que conocer “cuáles son los pasos que se van dando por parte del Gobierno de la Generalitat”.

Optó por “ser prudentes y esperar” en este momento y “a partir de ahí las instituciones del Estado tendrán que actuar como hasta ahora, dentro de la proporcionalidad y sabiendo que la situación es muy compleja”. En cualquier caso, dejó claro que si hay declaración unilateral de independencia esta semana se aplicará la ley, porque “no hay nadie ajeno a la Constitución”.

En cuanto a la petición del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de aplicar ya “parcialmente” el 155 de la Constitución española como paso previo para convocar elecciones en Cataluña, algo que expondrá a Rajoy en su reunión de esta tarde, indicó que decir que hay que recurrir a este artículo es más fácil cuando no se tiene la responsabilidad de tomar la decisión.

Especificó, no obstante, que “la forma, manera y procedimiento” de dar respuesta a los nuevos pasos que vayan dando los independentistas “lo tienen que decidir el conjunto de las fuerzas políticas”, aunque “lógicamente” al Gobierno le corresponda liderar cualquier acción.

“Vamos a ver los próximos días y horas”, declaró, antes de señalar que “es evidente que el grado de desafío al que ha llegado el Gobierno de la Generalitat no tiene fin”, como ayer se visualizó con una “escenificación” de “referéndum fallido”. “¡El grado de felonía en el que ha entrado el Gobierno (autonómico) es tan brutal que evidentemente hay que esperarse cualquier cosa!”.

En este punto, resaltó que los líderes europeos se han pronunciado “en numerosas ocasiones” sobre el independentismo catalán, porque “en el seno de la Unión Europea (UE) no cabe que en un país haya un referéndum ilegal”. “Esa no es una opción y hay un apoyo total por parte de la UE no solo al Gobierno, sino a la democracia y al Estado de Derecho en España”, añadió.

Por último, consideró que el paro general convocado en Cataluña mañana, que ha sido respaldado hoy por CCOO y UGT, es “otra estrategia de la desproporción” de los independentistas con la que se busca “separar a unos ciudadanos de otros”. “Esto no soluciona nada, va en el camino de esta locura en la que están instalados algunos”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso