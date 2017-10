(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO RESPONDE A PUIGDEMONT QUE “EL DIÁLOGO SE HACE DENTRO DE LA LEY” Y QUE NO PUEDE “IMPONER UNA MEDIACIÓN”

- Rajoy convoca un Consejo de Ministros extraordinario para acordar la respuesta pertinente . La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió esta noche al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el diálogo entre demócratas “se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas” y consideró que con su discurso de hoy el mandatario catalán ha demostrado que “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir”.

Así lo expresó en una declaración en el Palacio de la Moncloa después de que Puigdemont asegurase este martes que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunciase que deja en suspenso una declaración formal “para reducir la tensión” y “emprender un diálogo” que haga posible la secesión del resto de España.

Informó, asimismo, de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para mañana a las 9.00 horas una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que analizar lo ocurrido este martes en el Parlamento de Cataluña y acordar la respuesta pertinente del Ejecutivo central.

Explicó que Rajoy ha dado orden a su gabinete de reunir al Consejo de Ministros para primera hora de este miércoles después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya expresado en el Parlamento autonómico su compromiso con la creación de una república catalana pero haya aplazado su declaración. En esta reunión se abordarán “los próximos pasos” para responder al desafío secesionista.

Además, recordó que el jefe del Ejecutivo comparecerá por la tarde a las 16.00 horas ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar las medidas que piensa adoptar contra el desafío independentista y en las que está tratando de alcanzar “el máximo consenso” con los líderes de PSOE y Ciudadanos. Con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes para avanzar en esta respuesta.

PUIGDEMONT "NO SABE DÓNDE ESTÁ"

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales cargó con dureza contra Puigdemont por haber llegado “tan lejos” al embarcar a Cataluña “en el mayor nivel de tensión” y de “incertidumbre” de la historia de la democracia. Su discurso ante el Pleno del Parlament, criticó, ha sido “el de una persona que no sabe dónde está, a dónde va, ni con quién quiere ir”.

El Gobierno, prosiguió Sáenz de Santamaría, “no puede aceptar que se dé validez” a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional, al igual que la Generalitat “no puede exhibir los resultados del 1 de octubre porque fue un acto ilegal, fraudulento” y sin garantías.

Igualmente, señaló que “no es aceptable” que en el Parlament se constate “por parte de nadie” que los catalanes desean un Estado independiente. “Ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe de un referéndum que no se ha producido”, advirtió la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Gobierno.

En consecuencia, criticó que Puigdemont pretenda “apropiarse” de la “voluntad del pueblo catalán” y le avisó de que puede pretender “imponer una mediación”, alegando que “el diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas” a su conveniencia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso