(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ MANTIENE SU RESPALDO AL ESTADO DE DERECHO “A PESAR” DEL GOBIERNO Y PIDE A RAJOY "QUE NEGOCIE Y ACUERDE" CON PUIGDEMONT

- Pedirá “responsabilidades políticas” a quien ha ordenado las cargas policiales. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, manifestó este domingo que mantiene el respaldo al Estado de Derechos “a pesar” del Gobierno y anunció que pedirá “responsabilidades políticas” a quienes han ordenado las “cargas policiales” en Cataluña para evitar la consulta independentista convocada por el Govern de la Generalitat.

“Los ciudadanos deben tener la seguridad de que estamos con el Estado. A pesar de este Gobierno, el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. A pesar de las enormes discrepancias políticas, también en materia de política territorial, el PSOE está con el Estado de Derecho”.

Sánchez hizo estas declaraciones en una comparecencia sin preguntas en la sede federal del PSOE, en Madrid, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diera explicaciones en el Palacio de la Moncloa sobre las actuaciones para impedir la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña.

“Con esa misma contundencia”, le pidió al presidente del Gobierno que “cumpla su función y abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat que permita superar esta crisis porque esa es su obligación”.

Asimismo, expresó “el respaldo” del PSOE “a la integridad territorial de nuestro país, que hoy está en riesgo”, en un momento en el que “las discrepancias ideológicas deben quedar en un segundo plano.

Por ello, destacó que el actual es un “momento en el que debe primar el interés general por encima de las siglas, de las ideologías, los partidos y los cálculos electoralistas. Estamos hablando de convivencia, hoy amenazada por el desafío secesionista”.

El líder socialista exigió a Rajoy "que dé una respuesta a esta grave crisis", dado que, como jefe del Ejecutivo, "corresponde a Rajoy conducir un proceso de responsabilidad política" y abrir "un proceso de negociación con la Generalitat que permita superar esta crisis".

Sánchez pidió a Rajoy "que negocie, que negocie y que negocie" con el presidente de la Generalitat, y sobre todo que "logre un acuerdo" para poner fin a la crisis que ha plasmado el 1 de octubre en Cataluña.

RESPONSABILIDAD POR CARGAS POLICIALES

Las primeras palabras de Sánchez fueron para expresar su "profundo desacuerdo" con las cargas policiales vistas en Cataluña a lo largo de toda la jornada. Y anunció que el PSOE pedirá "responsabilidades" a los políticos que las han ordenado.

Afirmó que son el “epílogo que resume la gestión de Puigdemont y de Rajoy a esta crisis. Ellos, y en ningún caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplen órdenes políticas, son los máximos responsables” de lo ocurrido.

Así las cosas, adujo que el presidente del Gobierno "debe anticipar las crisis y no alimentarlas" y se quejó de que "no hacer nada es la peor forma de agrandar el problema" que ahora vive Cataluña.

El líder del PSOE destacó que hoy se ha visto el “fracaso” de dos políticas: “La del rupturismo del independentismo catalán y la del inmovilismo de quien gobierna desde hace seis años España”.

EL GOVERN, PRIMER RESPONSABLE

También dijo que se ha “consumado el fracaso con el ataque al marco institucional” por parte del Govern. “Un gobierno situado en la desobediencia y en la ignorancia de los procedimientos democráticos”, señaló, por una convocatoria que buscaba “dividir y fracturar a la sociedad catalana”. “Una consulta sin ninguna garantía, que esperamos no sirva como coartada al bloque secesionista para declarar unilateralmente la independencia”, apuntó.

En el “orden de irresponsabilidades”, puso como “la primera y más importante la de los actuales dirigentes de la Generalitat”, por dar “un salto al vacío a las instituciones catalanes para caer en el desacato” y “a sacar la política de las instituciones y llevarla a la calle dividiendo a la sociedad catalana y poniendo en riesgo la convivencia y su seguridad”.

Subrayó que “esta consulta pervierte el concepto de la democracia y consagra una huida hacia adelante del Gobierno de la Generalitat que sólo causa frustración, división y que se basa en la idea de dejar al margen a buena parte de la sociedad catalana y no aporta ninguna vía de solución a la crisis política que estamos viviendo”.

En segundo término, al Gobierno de España “por haber cerrado las puertas a la política para resolver la crisis catalana en las instituciones”. Pese a que reconocer que “el Gobierno de España está siendo arrastrado por las circunstancias” y “no ha sabido medir la dimensión del problema”, Sánchez no ha pedido la dimisión de Rajoy como sí han hecho otros dirigentes políticos, sino que van “a garantizar la estabilidad estando con el Estado, a pesar del Gobierno”.

Recordando que hace justo un año él dimitió como líder del PSOE, “por defender el voto contrario a Mariano Rajoy”, afirmó que toca “anteponer los intereses generales a los partidistas” porque “cuando lo que está en juego es la convivencia y la integridad de nuestro país” hay que “apoyar a las instituciones del Estado frente a desafíos que entran en abierta contradicción con nuestra democracia y nuestra integridad territorial”.

Para finalizar, lanzó un mensaje de esperanza a los ciudadanos para que “tengan la seguridad de que vamos a superar esta situación” y apostar por la “estabilidad, la seguridad y el diálogo para lograr ese acuerdo que supere esta crisis política que dura muchos años”, por lo que apostó por “una vía de negociación política hoy más urgente que nunca”.

“Es el momento de estar a la altura, de que todos los políticos y partidos estemos a la altura y no les quepa duda a los españoles y a los catalanes de que los socialistas estaremos a la altura”, concluyó.

