(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. GARZÓN REPROCHA AL REY QUE NO HAYA HECHO “NI UN LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO”

El coordinador general del Izquierda Unida, Alberto Garzón, criticó este martes que Felipe VI no haya hecho en su discurso “ni un llamamiento al diálogo”.

De esta manera se expresó Garzón a través de su perfil oficial en Twitter, escasos minutos después de que el Rey se dirigiera a los españoles ante la deriva independentista en Cataluña. “El jefe de Estado acaba de enrocarse en la posición más infame: la falta de política. ¡Viva la República!”, manifestó Garzón.

Por su parte, Izquierda Unida publicó un mensaje en el que dice que "el #ReyDeBastos actúa como un hooligan al dictado de Rajoy. Mismo discurso incendiario e irresponsable", palabras que han sido compartidas por el propio Garzón.

En una reflexión posterior remitida a los periodistas, el líder de IU reconoció que “esperaba un discurso equilibrado y medido que pudiera contribuir a solucionar el conflicto” pero, sin embargo, cree que hoy le han “asesorado sus enemigos”.

“Conozco personalmente al jefe de Estado. He conversado con él en varias ocasiones y sé que piensa las cosas antes de hablar”, afirma Garzón, porque con el discurso de hoy “el jefe de Estado ha puesto un frontón que alimenta la tensión y el conflicto tanto en España como en Cataluña”.

Para Garzón, el jefe del Estado ha tomado “la peor decisión de todas en estos momentos” al ignorar la existencia de un conflicto político haciendo creer que es un “simple problema de orden público”.

“Se ha enrocado y, envolviéndose en una Constitución que ya no representa a toda la sociedad, se ha puesto en la primera línea del bloque reaccionario. Irresponsable actitud que, hay que insistir, se ha acompañado de un tono bronco e indeseable para estos momentos”, destacó.

Por ello, el líder de IU considera que el discurso de hoy “alienta la confrontación y aleja una solución democrática y pacífica que otros y otras seguiremos defendiendo con todas nuestras fuerzas. El ciudadano Felipe de Borbón está preparando el terreno para una intervención durísima contra Cataluña por parte del Gobierno más corrupto de toda la Unión Europea”, concluye.

