(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT ALERTA DE QUE EL 155 CREARÁ UNA SITUACIÓN “TODAVÍA MÁS GRAVE” AL “ARREBATAR A CATALUÑA SU AUTONOMÍA”

- El Senado acepta las alegaciones de Puigdemont aunque asegura que han llegado fuera de plazo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, argumentó este jueves en su escrito de alegaciones contra la aplicación del paquete de medidas que estudia el Senado en virtud del artículo 155 de la Constitución que “se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política”.

Así consta en el escrito que el presidente catalán envió por burofax a las 10.03 y llegó al registro del Senado a las 10.23 de esta mañana y que ha sido aceptado a pesar de que el plazo finalizaba a las 10.00 horas.

En el informe, dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, comunica que designa para que asuma su “representación” al delegado del Gobierno en la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell i Canalda, que será el encargado de leer dichas alegaciones en la comisión.

También decide que en caso que dicha representación “no fuera posible”, la asumirían los senadores Josep Lluís Cleries (PDeCat) y Miquel Angel Estradé (ERC). En el escrito de alegaciones, de 8 páginas, alerta de que este artículo no puede convertirse en una “cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado”.

Según Puigdemont, el “límite” de las medidas propuestas por el Gobierno y que el Senado previsiblemente aprobará mañana ha sido “ampliamente sobrepasado y sin justificación “en cuanto a su “adecuada proporcionalidad y gradualidad”.

A su juicio, “despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones” y comportan una “limitación muy sustancial de las potestades que corresponden al Parlamento de Cataluña”. En consecuencia, aduce que si el Senado autoriza estas medidas “estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante”.

De ello se vale para concluir que la aplicación del artículo 155 “pretende resolver un conflicto político con un conjunto de medidas de amplísimo espectro y de vigencia indeterminada, cuya ejecución comporta inaplicar la propia Constitución española”.

Esto se traduciría, según Puigdemont, en “desposeer” al pueblo catalán de sus instituciones. En definitiva, avisa de que “para resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política”.

ALEGACIONES FUERA DE PLAZO

El parlamentario Josep Lluís Cleries, representante del PDeCat en la comisión que tramita en el Senado el 155, justificó que la llegada del burofax tres minutos fuera de plazo porque hubo “un tema técnico” debido a que se quedó “atascado el papel en medio”. Pese a ello, confirmó que “se han aceptado” y que está a la espera de que permitan al Mascarell exponer las alegaciones en la comisión.

Cleries insistió en que Puigdemont “quería venir” a la Cámara pero que declinó cuando los ministros del Ejecutivo “están diciendo que habrá 155 sí o sí”. En este sentido, se preguntó “qué sentido tiene venir la máxima autoridad de la nación catalana a explicar unas alegaciones cuando el Gobierno ya ha decidido que lo va aplicar igual”. “No toleramos de ninguna manera que se rían de Cataluña y menos de la máxima autoridad del país”, indicó.

El senador independentista explicó que las alegaciones se basan en que lo que se está “aplicando no está en la Constitución” y se lo reprochó a los que “tanto hablan de Constitución y legalidad”. “Están aplicando un 155 que no tiene nada que ver con la Constitución” porque “supera lo que dice ese artículo” que establece, según Cleries, que hay que dar “instrucciones” a las comunidades autónomas mientras que PP, PSOE y Cs lo han interpretado como “nos vamos a cargar a todas las autoridades democráticas de Cataluña.”

El senador consideró que “cuando alguien a dedo se carga a una autoridad democrática” ese país, “en lugar de ser una democracia”, pasa a convertirse en un “yo me lo guiso yo me lo como”.

