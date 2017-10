(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE CARGA CONTRA PUIGDEMONT COMO EL “ÚNICO RESPONSABLE” DE LA “FRACTURA” QUE VIVE CATALUÑA Y DE LO SUCEDIDO EL 1-O

- Critica que Puigdemont se ponga al nivel del Rey y apela a que renuncie a la "vía unilateral". El secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, compareció esta noche en la sede de Ferraz para cargar contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, como “responsable” de la fractura que vive Cataluña y que afecta también al resto de España.

Ábalos se encargó de leer una declaración del PSOE tras el discurso de Puigdemont desde el Palacio de la Generalitat. Dijo que el presidente catalán ha empleado “buenas palabras, ponderadas”, pero que hay que juzgarlo por los “hechos” y su actuación es “claramente ilegal”.

“Sus palabras han estado medidas, pero sus actos no han sido nada ponderados” y toda la situación que se vio el domingo en la consulta del 1-O tiene como “causa" la "actitud y la actuación claramente ilegal de Puigdemont, que ha pretendido escudarse en la población catalana".

Reprochó que “no ha actuado como el presidente de todos los catalanes” porque se refirió a “un pueblo uniforme que niega la diversidad del pueblo catalán”. A su juicio, “no le ha importado, en torno a un interés político particular, interferir en la convivencia de los catalanes”; por lo que concluyen que es el “principal responsable de la situación que vive Cataluña y que afecta al conjunto del Estado español” porque es el que se ha “situado en la senda de la ilegalidad”.

RENUNCIA A LA UNILATERALIDAD

En este sentido, Ábalos indicó que Puigdemont “lo único” que debía haber hecho es desconvocar el Pleno del Parlament fijado para el próximo lunes por “ilegal”, “renunciar a la actividad unilateral que ha estado presidiendo todas sus decisiones” y “volver a recuperar la senda de la legalidad y la institucionalidad”. “Recuperar el autogobierno catalán y el respeto a la convivencia democrática en Cataluña y el acatamiento de la Constitución. Eso es lo que debía haber hecho”, remachó.

De adoptar esos pasos, apuntó, podría “plantearse el diálogo, iniciar las negociaciones. A partir de ahí, incluso para reforma aquello que no le pueda gustar, pero dentro de la senda constitucional”.

A FAVOR DEL REY

El ‘número tres’ de los socialistas criticó que Puigdemont se dirigiera al Rey como si plantease una cuestión “bilateral” y subrayó que el Monarca, en el discurso de ayer, apeló a la “calma, la sensatez, al encuentro y siempre sin renunciar a un deber que le asiste a la Corona que, como jefe del Estado, es el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado”. Y en esa condición lanzó el mensaje de ayer”, sentenció.

Por terminar, la declaración del PSOE leída por Ábalos denunció que Puigdemont ha tratado de seguir manteniendo un “cierto cinismo político, nada conveniente en un momento en el que hay que sincerarse y, desde luego, lo que ha tratado es de eludir y burlar, una vez más, sus responsabilidades no sólo políticas sino en este caso, también legales”.

