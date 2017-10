(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT NO RESPONDE SI DECLARÓ LA INDEPENDENCIA Y PIDE A RAJOY UNA REUNIÓN "LO ANTES POSIBLE"

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, respondió este lunes al requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque eludió en su respuesta aclarar si la pasada semana declaró o no la independencia de Cataluña. Además, pidió al jefe del Ejecutivo central una reunión "lo antes posible" para buscar "el camino de la solución".

"La prioridad de mi Gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo", indica Puigdemont en la misiva.

En una carta de dos páginas escrita en castellano, el presidente de la Generalitat se dirige a Rajoy apelando a las “respuestas y soluciones políticas que estén a la altura” de la situación que en este momento se vive en Cataluña.

“Aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas”, subraya Puigdemont después de trasladar al presidente del Gobierno que la sociedad catalana quiere “decidir su futuro político en un referéndum acordado” y recordarle que el pasado 1 de octubre “más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la independencia".

BUSCAR UNA SOLUCIÓN

En la carta, el dirigente catalán asegura que le “sorprendió” el requerimiento que Rajoy le trasladó la pasada semana para que aclarase si declaró la independencia, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Asimismo, refuerza su postura explicando que el contenido de su intervención en el Parlament se debió a la petición de “numerosas personalidades e instituciones internacionales, españolas y catalanas”.

“Le planteé una oferta sincera de diálogo”, afirma. “No lo hice como una demostración de debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña”, que a su juicio “lleva bloqueada desde hace muchos años”.

De esta manera, explica que decidió “suspender” el “mandato político” surgido del 1-O como muestra de su “firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”.

DOS MESES PARA DIALOGAR

Con todo, le pide al presidente del Gobierno que durante los próximos dos meses dialoguen y que, además, “todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo”.

Puigdemont finaliza la misiva enviada este lunes a Mariano Rajoy con dos peticiones. La primera, “que se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña”.

En este sentido, le recuerda que este lunes están citados como imputados en la Audiencia Nacional “dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010”, en referencia a los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. También, prosigue, está citado el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, “uno de los cuadros policiales con más prestigio de la policía europea y que cumple su labor de forma rigurosa y garantista”.

REUNIÓN CON RAJOY

Puigdemont finaliza su argumentación con una segunda petición, que es concretar una reunión con Rajoy “lo antes posible”, que les permita a ambos “explorar los primeros acuerdos” con "buena voluntad”, “reconociendo el problema” y “mirándolo de cara”.

Reitera su “sincera” propuesta de diálogo, “pese a todo lo ocurrido”, pero advierte de que “lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza”.

El mandatario catalán apuró el plazo -que vencía a las 10.00 horas de este lunes- para contestar al requerimiento en el que se le pedía que aclarara si proclamó o no la independencia de Cataluña en el Pleno que tuvo lugar en el Parlamento autonómico el pasado 10 de octubre.

A partir de hoy se le conceden otros tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para rectificar y retornar a la legalidad vigente, puesto que su respuesta no ha sido ni afirmativa ni negativa, lo que para el Gabinete de Rajoy podría significar una confirmación de que la pasada semana declaró la independencia de Cataluña.

Desde el Gobierno han insistido en las últimas horas en que el presidente de la Generalitat debía aclarar la confusión generada después de que dijera en el Parlament que asumía el “mandato” del pueblo para que Cataluña fuera un Estado independiente y, acto seguido, suspendiera los efectos de la declaración para abrir un camino de diálogo.

