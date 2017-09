(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY DICE A PUIGDEMONT QUE ESTÁ “A TIEMPO DE EVITAR MALES MAYORES” SI RENUNCIA A LA “DESOBEDIENCIA”

- Promete que “cada ilegalidad y vulneración” tendrá una “respuesta firme”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a sus socios que “están a tiempo de evitar males mayores” si “renuncian de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia” que están protagonizando en su empeño por celebrar el referéndum de autodeterminación.

Rajoy se pronunció en estos términos en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa convocada a última hora de la tarde, tras la operación contra el referéndum ilegal del 1-O que desarrolló este miércoles la Guardia Civil por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que se saldó con 14 detenidos y 41 registros.

El jefe del Ejecutivo se dirigió directamente a los responsables de la Generalitat para reclamarles que cesen “en sus actuaciones ilegales y abandonen sus propósitos”, sabedores de que el referéndum del 1-O “ya no se puede celebrar”. “Ahora es más que nunca una quimera imposible”, apostilló.

“Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia”, dijo con firmeza, para a renglón seguido subrayar que los independentistas aún “están a tiempo de evitar males mayores”. “Insisto, ¡no sigan adelante!”, exclamó.

"NINGUNA LEGITIMIDAD"

Dicho esto, remarcó que los dirigentes de la Generalitat “no tienen ninguna legitimidad” para convocar este referéndum. “Regresen a la ley y a la democracia, permitan que la gente pueda pasar página de estos días y no les creen más problemas de los que les han creado ya”, exigió el presidente.

Rajoy respondió así a Puigdemont, que aseguró hoy que con la operación judicial contra la organización del referéndum del 1 de octubre, el Gobierno “ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña” y “ha aplicado de facto el Estado de excepción”. “El Estado de Derecho ha actuado y lo seguirá haciendo”, le advirtió.

Este miércoles, prosiguió Rajoy, se ha demostrado que el Estado “tiene los mecanismos e instrumentos necesarios para impedir que quienes quieren pretender infringir las normas básicas de nuestra democracia puedan hacerlo”, ya que “nadie” puede pretender situarse “por encima” de las leyes.

Abundó en que el hecho de votar constituye la imagen “más expresiva y clara” de la democracia, aunque puntualizó que “a lo largo de la historia muchos regímenes no democráticos han utilizado el voto para intentar legitimarse”. En consecuencia, adujo que “no se puede votar para incumplir la ley”, sino “para cambiarla por métodos lícitos”.

IMPONER UN "PROYECTO EXCLUYENTE"

Avisó de que “tampoco se pude considerar democracia el hecho de votar para imponer al conjunto de los ciudadanos un proyecto excluyente”, esgrimiendo que en democracia se vota “para tomar decisiones de manera inclusiva, escuchando y respetando la pluralidad” social. En este sentido, aseguró que mantiene su “disposición de siempre” a dialogar desde el respeto a la legalidad vigente.

Para Rajoy, en este momento “está en cuestión el propio fundamento de la democracia” y no una demanda política “que tiene sus cauces de expresión y de defensa”. Ante este desafío, prometió que el Estado de Derecho seguirá actuando y “cada ilegalidad y cada vulneración tendrá su respuesta, que será firme, proporcionada y rigurosa”.

En este punto, el presidente del Gobierno insistió en que el Gobierno velará para que ningún ciudadano de Cataluña “resulte perjudicado por esta deriva de radicalidad” y “sufra las consecuencias” en sus trabajos, empresas o vidas. “La ley les protege y el Estado responderá al ritmo que marque su propio ordenamiento jurídico”, les trasladó.

Igualmente, agradeció la colaboración y el apoyo del PSOE y Ciudadanos en un momento en el que hay que “proteger” a la nación española “y no ponerla en duda”. “No entiendo su actitud como un apoyo al Gobierno, sino como un compromiso con España, con su democracia y con el conjunto de los españoles”, reflexionó Rajoy.

UNIDAD

Alertó de que la “unidad es imprescindible” y el “mejor respaldo” que se puede brindar ahora a los alcaldes, concejales, funcionarios y policías locales de Cataluña que están siendo “amenazados” y “acosados” por negarse a incumplir la ley. “Reiterarles mi reconocimiento y recordarles que la suya es una causa justa”, manifestó.

De la misma forma, se dirigió a “quienes aprovechan el órdago independentista para generar inestabilidad en las calles y debilitar nuestras instituciones”, en alusión indirecta a los dirigentes de Unidos Podemos, para avisarles de que “tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad” en un momento “decisivo” de la vida política española.

Finalmente, señaló que este “proyecto de ruptura” no tiene “ningún futuro” en un Estado democrático como el español y consideró que, además, “carece del apoyo de la mayoría de los catalanes”. Para frenarlo, aseguró que su actuación como presidente estará guiada en todo momento “por la prudencia y la responsabilidad”.

