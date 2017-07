(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP DICE A PUIGDEMONT QUE SU POSICIÓN ES “IRRELEVANTE” PORQUE TENDRÁ QUE CUMPLIR LA LEY COMO CUALQUIERA

- Después de que el presidente catalán dijera que no aceptará una posible inhabilitación del TC. El coordinador general del PP, Fernando Martínez- Maíllo, replicó este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que su posición ante una ilegalidad es “irrelevante”, ya que el estado de derecho cumplirá su función y se tendrá que “atener” a las consecuencias si vulnera la ley, tal y como le pasa a “cualquier ciudadano”.

En rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión del Comité de Dirección, Maíllo valoró así las declaraciones de Puigdemont en una entrevista en ‘Le Figaro’ en las que asegura que si el Tribunal Constitucional le inhabilita no aceptará esta decisión porque “solo el Parlament” le podría suspender.

“Evidentemente, puede decir lo que estime conveniente, pero tiene que atenerse a lo que dice la ley”, aseveró el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova, para quien “la postura” de Puigdemont ante una ilegalidad es “irrelevante” porque “el estado de derecho cumplirá su función, igual que le ha pasado a Artur Mas y otros líderes”.

Insistió en lo “irrelevante” de su posición de “seguir hacia delante”, porque “va a tener que cumplir las leyes” como “cualquier ciudadano”. En cualquier caso, Maíllo dijo que habrá que ver “hasta dónde llega su planteamiento” en torno a un desafío independentista que “no tiene ni pies ni cabeza ni cabida dentro de la ley”.

“NO HABRÁ URNAS”

Maíllo dijo de forma tajante que el 1 de octubre “no va a haber urnas” y subrayó que el desafío independentista “no tiene ni pies ni cabeza ni cabida dentro de la ley”. Ante esta situación, prometió que el Gobierno tomará “todas las decisiones que se tengan que tomar para que no se produzca” el referéndum, “tanto con carácter previo como durante”.

Además, consideró “bueno” que se den explicaciones por la información que publica hoy ‘El Español’ y según la cual la Generalitat, con Artur Mas como presidente, creó una red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregar así hasta 500 millones de euros en cinco años.

“Todo esto tiene que ser probado, pero es bueno que se investigue, que se conozca, que se den explicaciones y es sano que algunos lleguemos a pensar que algunos buscan esta huida hacia adelante para buscar la impunidad u ocultar los propios desmanes que han cometido en el pasado”, opinó.

Aseguró que es tarea del Gobierno “tomar decisiones”, pero aún así se “está informando” a todos los grupos constitucionalistas sobre los pasos que se van dando contra el desafío independentista. En este punto, pidió el “apoyo” del PSOE para ir “más allá de la simple negativa al referéndum unilateral e ilegal” en Cataluña.

“POSICIÓN INTERMEDIA” DEL PSOE

“Será el PSOE el que tenga que aclararse”, manifestó Maíllo, para quien los socialistas están en una “posición intermedia” al decir “no al referéndum” a la vez que plantean cuestiones como la plurinacionalidad o una reforma de la Constitución española, sugerencias que en estos momentos “no ayudan en nada y no son positivas”.

A su juicio, da la sensación de que el PSOE vuelve a “aliarse consigo mismo” y a no hacer “ningún favor a lo que debería ser una posición única y unitaria en este tema”, que es la que “tendría el PP si estuviera en la oposición” en vez de en el Gobierno.

Por último, tildó de “auténtico atropello a la democracia” la reforma del reglamento del Parlamento catalán que preparan Junts pel Sí y la CUP con el propósito de aprobar de manera exprés las denominadas ‘leyes de desconexión’. Esto es una muestra más, comentó, de la “opacidad y falta de transparencia” de los independentistas.

