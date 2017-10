(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT ACUSA AL REY DE “ALLANAR” EL CAMINO PARA QUE EL GOBIERNO APLIQUE EL ARTÍCULO 155

Google Plus

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó hoy al Rey de que en su discurso de este martes lo que hizo que hizo fue asumir “un rol inadecuado que sólo busca allanar las decisiones que el Gobierno español hace tiempo que estudia con el fin de liquidar las aspiraciones de soberanía del pueblo catalán”, en clara referencia al artículo 155 de la Constitución.

En una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, Puigdemont sostuvo que el Monarca se dirigió este martes sólo “a una parte de la población” y que su mensaje “no lo podemos compartir ni aceptar”. “Así no”, dijo el mandatario autonómico refiriéndose al planteamiento del mensaje real.

Según Puigdemont, “el Rey hace suyo el discurso y las políticas del Gobierno Rajoy, que han sido catastróficas en relación a Cataluña”, en alusión a las alusiones del jefe del Estado a que es necesario restablecer la legalidad constitucional en la comunidad catalana.

No obstante, según el presidente catalán, con este planteamiento Don Felipe “ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no pensamos como ellos (por el Gobierno), a los catalanes que han sido víctimas de la violencia policial que ha helado el corazón de medio mundo”, en referencia a las actuaciones policiales de este domingo contra el referéndum secesionista.

Puigdemont añadió que “el Rey perdió ayer una oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos a quien debe la Corona y a los que debe respeto porque así lo encomienda la Constitución”, norma fundamental que dijo “le otorga un papel moderador que en ningún caso ha tenido y que ayer declino con dureza”. En esta línea, volvió a llamar al Ejecutivo central a aceptar algún tipo de mediación tras el referéndum del 1-O.

“APLICAR” EL 1-O

Destacó que con su intervención de este martes, Don Felipe “ha aceptado asumir un rol inadecuado que sólo busca allanar las decisiones que el Gobierno español hace tiempo que estudia con el fin de liquidar las aspiraciones de soberanía del pueblo catalán”, en clara alusión al artículo 155 de la Carta Magna, que posibilitaría suspender la autonomía catalana.

Puigdemont criticó que el Gobierno trate las aspiraciones de soberanía de los catalanes como pretensiones “criminales” y que use contra las mismas “recursos sin límite”.

El jefe del Gobierno catalán añadió que Don Felipe “decepcionó a mucha gente en Cataluña que lo aprecia y que lo ha ayudado en momentos difíciles de la historia, gente que esperaba de usted otro tono y una aspiración al diálogo y a la concordia”.

En todo caso, Puigdemont dijo que su Ejecutivo “no se desviará ni un milímetro del compromiso de paz y serenidad, pero a la vez de firmeza con la que queremos hacer las cosas”. Añadió, a este respecto, que está convencido que los catalanes mostrarán su “mejor cara” cuando se tenga que “aplicar el resultado del referéndum” de este domingo.

