(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO INSTA A PUIGDEMONT A CONVOCAR ELECCIONES ANTICIPADAS

- Asegura que “no habrá un referéndum con garantías como se entiende en cualquier país europeo”. El Gobierno de Mariano Rajoy instó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a convocar elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma, algo que, al contrario de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, “sí está en su poder y su capacidad”.

Así lo expresó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, donde consideró que en la Diada hubo menos participación que en ocasiones anteriores porque hay “mucha gente en Cataluña que no quiere participar en un acto de desobediencia e ilegalidad”.

Méndez de Vigo confesó que le llamó especialmente la atención que en la Diada el líder del PSC, Miquel Iceta, fuese abucheado mientras el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, recibía aplausos. “Eso no es muy normal”, espetó, para seguidamente lamentar este “ambiente hostil”.

“Si lo que quiere Puigdemont es consultar, es muy sencillo, que convoque elecciones autonómicas, que eso sí está en su poder y capacidad y que decidan los ciudadanos”, aseveró Méndez de Vigo, para a renglón seguido incidir que el mandatario catalán “no tiene competencias para votar una secesión y eso tiene que entenderlo”.

POSIBLE COALICIÓN CONSTITUCIONALISTA

En cuanto a si el PP se plantearía presentarse en coalición con PSOE y Ciudadanos en estos comicios para hacer un bloque común frente al independentismo, respondió que “habrá que verlo”. “En estos momentos, queremos introducir dosis de racionalidad en esta situación”, agregó.

Dicho esto, advirtió a los independentistas de las consecuencias de “tomarse la Justicia por su mano”. “La gente normal y sensata sabe que hay que obedecer las leyes y que no se pueden vulnerar, porque son la mejor garantía de los derechos de todos”, destacó el portavoz del Gobierno.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte abundó en que en el derecho internacional “no existe la secesión unilateral” y que, por tanto, “nadie en Europa y en el mundo” va a respaldar el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre.

Reiteró que el Gobierno central dará los pasos necesarios y actuará “con firmeza y proporcionalidad” para impedir esta consulta soberanista, que es “ilegal” y ha sido convocada por quienes “no tienen capacidad ni competencias” para ello.

"COACCIONES" A LOS ALCALDES

Exigió, igualmente, que se acaben las “coacciones” a los alcaldes catalanes y remarcó que es “muy preocupante” que haya regidores municipales dispuestos a violentar la ley, cuando el respeto a la misma es “absolutamente capital en las sociedades occidentales”.

“Por eso, el presidente del Gobierno ha dicho: ‘Recapaciten ustedes’, porque cuando uno empieza violar una ley no sabe cuándo acaba”, prosiguió, al tiempo que reconoció que no entiende cuál es la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que “un día dice una cosa y otros, otra”. En cualquier caso, expresó su deseo de que “esté con la ley”.

Preguntado expresamente si el Gobierno puede asegurar que el 1-O no saldrán las urnas, contestó que “no habrá un referéndum con garantías como se entiende cualquier país europeo” y reseñó que a día de hoy ni siquiera tienen censo electoral.

“Al Gobierno le importa mucho la convivencia en Cataluña y es lo que en estos momentos vemos en peligro”, señaló, antes de decir con contundencia que el Ejecutivo central va “a hacer cumplir la ley” para garantizar la cohesión territorial de España y proteger a la “gran mayoría de catalanes que quieren ser catalanes, españoles y europeos”.

