(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP VE UNA “TRAMPA” QUE PUIGDEMONT PIDA DIALOGAR Y LE DICE QUE ESTÁ ANTE SU “ÚLTIMA OPORTUNIDAD”

- Cree que Puigdemont busca su “alivio judicial” . El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, tildó este lunes de “tomadura de pelo” y una “trampa” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, haya reclamado diálogo y le advirtió de que está ante la “última oportunidad” para volver a la legalidad y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así lo expresó en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección, donde se analizó la misiva que Puigdemont hizo llegar esta mañana al Gobierno y en la que no precisó si declaró la independencia en el Pleno del Parlamento del pasado 10 de octubre y solicitó al Gobierno una reunión “lo antes posible” para buscar “el camino de la solución”.

“Habla de diálogo el campeón de la imposición, aquel que ha pisoteado los derechos de lo que no piensan como él”, sentenció, lo que llevó a considerar una “tomadura de pelo” y una “trampa” para “esconder sus propias intenciones” que el presidente catalán diga que quiere dialogar ahora. En todo caso, avisó de que el lugar para hacerlo es el Parlamento español.

Denunció que el mandatario catalán esté en la “táctica de la ambigüedad”, lo que provocará que el Estado “siga adelante” en su respuesta si no se acoge a su “última oportunidad” para volver a la legalidad, a la Constitución y “devolver” así el autogobierno en Cataluña, donde las instituciones “están secuestradas” por un independentismo “que lo inunda todo al menos institucionalmente”.

En palabras del coordinador general del PP, Puigdemont es “el único responsable de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y pueda suceder” a partir del jueves a las 10.00 horas, cuando vence el segundo plazo del requerimiento. Prometió, asimismo, que el Gobierno de Mariano Rajoy seguirá ejerciendo su “obligación constitucional” para que en España se cumpla la ley.

BUSCA SU "ALIVIO JUDICIAL"

Criticó la “deliberada confusión” en la que, a su juicio, se ha instalado Puigdemont y con la que “parece más buscar su propio alivio judicial” en vez de dar una “respuesta clara y contundente”. “No se trata de su situación personal, se trata de solucionar los problemas en los que está inmersa Cataluña”, resaltó.

El dirigente popular confirmó que no hay contactos “oficiales” con los responsables del PDECat o de ERC, aunque reconoció que en el Congreso de los Diputados “se habla en los pasillos de manera informal”, como es “normal y lógico”, aunque “de ahí” a considerarlos “contactos” hay “mucha distancia”.

En este punto, consideró que celebrar elecciones en Cataluña “sería una alternativa que ahí está”, aunque hizo hincapié en que “en estos momentos el único que tiene capacidad” para convocarlas es el propio Puigdemont, que “no parece”, a la vista de su contestación, que se plantee este escenario. De adelantarse los comicios, dijo que el PP estará “preparado para todo”.

No quiso entrar a valorar la posibilidad de que Rajoy propicie un adelanto electoral en Cataluña por la vía del artículo 155 de la Carta Magna, alegando que en todo caso es al Gobierno al que le correspondería tomar esta decisión con el acuerdo, si es posible, del PSOE y Ciudadanos. Por ahora, insistió, Puigdemont “sigue manteniendo las competencias” electorales.

Por último, consideró “opiniones personales” las declaraciones de dirigentes como el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, o el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, sugiriendo que se incluya en la Ley de Partidos la ilegalización de formaciones que promuevan la independencia o que se ilegalicen programas electorales independentistas.

Explicó que en España “lo que se condena y lo que lleva a una respuesta judicial y política sobre todo son los hechos” y en este país “uno puede sentirse como quiera, independentista o no independentista”. Opinar libremente, prosiguió el coordinador general del PP, “es uno de los grandes valores de nuestra democracia”.

