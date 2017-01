(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY CREE QUE SERÍA “UN PRIMER PASO” QUE PUIGDEMONT NO DEJE “LA SILLA VACÍA” EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

- Dice no tener “ningún problema” para reunirse con el presidente catalán, pero le avisa de que “no va a haber referéndum”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este jueves que mantiene un diálogo “muy fluido” con la Generalitat de Cataluña y, por ello, dijo que “no habrá ningún problema” en que pueda verse personalmente con el presidente catalán, Carles Puigdemont, “en próximas fechas”. Además, dijo que le gustaría que éste “diera un primer paso” y no dejara “la silla vacía” en la Conferencia de Presidentes del próximo martes.

Rajoy se pronunció en estos términos en una rueda conjunta en el Palacio de La Moncloa con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, después de haber mantenido una reunión de trabajo dentro de la ronda de visitas que está realizando este último con otros jefes de Gobierno acerca de las futuras perspectivas en cuanto a la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“No va a haber referéndum que pueda utilizarse para liquidar la soberanía, la unidad de España y la igualdad de los españoles”, dijo sin ambages Rajoy, que justificó su planteamiento alegando que esta es una petición que no puede hacer “legalmente” y tampoco hará porque no cree en ello. “No creo que se pueda disponer de la unidad de España”, manifestó.

A partir de ahí, prosiguió, “podemos hablar y entendernos”. “Creo que es una posición razonable, abierta y sensata y todo lo demás no conduce a absolutamente a nada positivo para el interés de la gente”, remarcó.

EL DIÁLOGO “NO HA FRACASADO”

De hecho, el jefe del Ejecutivo subrayó que los contactos “se han incrementado” con la Generalitat de Cataluña e hizo hincapié en que “no ha fracasado ningún intento de diálogo”, refiriéndose a la última reunión que mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en la que se constató la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la consulta soberanista.

Dicho esto, Rajoy abundó en que no se va a “cansar” de intentar el diálogo “siempre” y agregó que le gustaría que Puigdemont diera “un primer paso” y asistiera a la Conferencia de Presidentes del próximo martes en el Senado. “Cuando uno deja la silla vacía, otro acaba opinando por él”, advirtió.

“Ahora tenemos una oportunidad magnífica en la Conferencia de Presidentes, donde se van a tratar asuntos que importan al conjunto de los españoles”, señaló, antes de explicar que se pretende que este foro sea “operativo” y sirva para abordar asuntos como el sostenimiento del Estado de bienestar, la sanidad, las pensiones, la educación o todo lo relativo a la financiación autonómica.

