(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. NARBONA PIDE QUE “LO ANTES POSIBLE SE FRENE LA ESPIRAL QUE NADIE QUIERE QUE TRAIGA CONSECUENCIAS MÁS GRAVES”

- Apuesta por poner en marcha todo intento para “evitar que se abra todavía más la fractura social de la sociedad catalana”. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pidió este jueves en el Fórum Europa que el momento actual en Cataluña “requiere mirada desde la altura” y pidió que “lo antes posible se frene la espiral que nadie quiere que traiga consecuencias más graves”.

Así se expresó Narbona en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en el que lanzó mensajes tanto para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiéndole que desconvoque el referéndum del 1-O; como para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que una vez pidió mesura en las reacciones y una apuesta por el diálogo.

La exministra pidió la desconvocatoria de este referéndum que, no sólo ha sido convocado de forma unilateral sino que ha generado una "expectativa en un sector importante que tiene derecho" a que sus aspiraciones encauzadas de “forma democrática”. “Pero, para eso, las dos partes tiene que ser capaces de sentarse”.

Insistió en que “hay posibilidad” de ese diálogo, pero “depende de la voluntad política de Puigdemont de dejar de crear expectativas completamente injustificadas a la sociedad que tiene deseo de independencia, y a la que se está creando imágenes que son imposibles de lleva a la práctica”. Pidió que Puigdemont “sea capaz de rectificar y, al mismo tiempo” reclamó a “Rajoy que esté dispuesto a abrir el diálogo” en esa mesa impulsada en el Congreso.

PRESIÓN ALCALDES

Narbona comenzó su intervención, que se centró después en el cambio de la transición ecológica de la economía, comentando la ausencia de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlon, que iba a presentarla.

Para la presidenta del PSOE, la alcaldesa catalana “está en el lugar en el lugar en el que tiene que estar” porque sus responsabilidades la mantienen al frente de su ayuntamiento, defendiendo la legalidad y dispuesta a todo esfuerzo por reducir la presión”. Estas palabras levantaron los aplausos de los presentes.

PROPORCIONALIDAD

Destacó que España tiene una “democracia muy joven” y se está ahora “enfrentando a algo que debíamos haber sido capaces de prevenir y evitar”. Pero “no hay ahora mismo ningún espacio para el reproche a nadie, sólo la mirada hacia delante, para recuperar la confianza de que desde la política seamos capaces de superar esta situación”.

Como ayer ya hiciera el PSOE, Narbona pidió a Puigdemont a que “desconvoque el referéndum ya, cuando antes mejor” y que tome medidas que puedan “garantizar que se abre espacio de diálogo y político de forma inmediata”.

Reiteró que el PSOE apoya la legalidad vigente, como demuestra “a diario” no sólo con comunicados sino con la actitud de sus ayuntamientos, al tiempo que recordó que, desde el partido piden que “además de la ley se abra la vía de la política”, idea que dijo que le trasladó una vez más ayer el secretario general socialista, Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron.

DIÁLOGO

A este respecto, celebró que la comisión de diálogo impulsado por el PSOE vaya a salir adelante, y se mostró confiada en que “al final” van a estar presente en ella “todas las fuerzas”, pese a que Ciudadanos y ERC hayan coincidido en oponerse a su puesta en marcha.

La presidenta del PSOE señaló que “las medidas son responsabilidad del Gobierno pero están provocadas por las decisiones que tomó la Generalitat y el Parlament" y reclamó que estas medidas deben hacerse “intentando que no provoquen más daño del que pretenden evitar”.

En su apuesta por el diálogo, Narbona consideró que “hay que hablar con todos, pero hay que hacerlo en el Congreso, que es la “sede de la soberanía nacional” y una institución que construyó este país después de muchos años de dictadura franquista para defender los derechos.

En otro orden, reconoció que tienen “ámbitos de encuentro” con Podemos y otro no como que no comparten “la idea de una soberanía compartida ni el derecho de autodeterminación de los pueblos de España”.

Por último, Narbona desmintió “categóricamente ningún contacto” entre Puigdemont y el secretario general del PSOE y concretó que “la última vez” que un dirigente socialista al presidente de la Generalitat fue la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Nuria Marín, cuando le dijo en la Diada: “A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes”.

