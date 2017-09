(AMPLIACIÓN) CATALUÑA EL PSOE PIDE A PODEMOS NO “ENREDAR CON CONFRONTACIONES" CUANDO “TOCA ESTAR UNIDOS”

- Respalda la coordinación policial bajo el mando de Interior y niega que vaya a haber declaración de independencia. El PSOE dijo este lunes que "convendría que no nos saliéramos de lo que nos preocupa en este momento" y pidió a Podemos no enredar con confrontaciones entre los que defienden la Constitución y la democracia.

Así respondió desde Ferraz la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, cuando se le preguntó por la propuesta que planteó este domingo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de armar una alternativa al PP que facilite en Cataluña un referéndum pactado.

Calvo comentó que ya le han trasladado “todos” los partidos políticos que “este no es el momento de vías paralelas ni de confrontar entre nosotros”, en alusión tanto a Podemos como a Ciudadanos. Señaló que cada partido “sabe lo que tiene que hacer constitucional y políticamente hablando”.

A este respecto, indicó que “no vale adelantarnos a ningún escenario, no vale crear problemas paralelos, no vale crear confrontación entre quienes hemos dicho que estamos claramente decididos a defender la Constitución y la democracia”.

“No es el momento de esto” destacó Calvo sobre la propuesta de Iglesias, sino de que este país no dé el “lamentable espectáculo de una situación que no se puede calificar de referéndum”. “Por eso, esto tiene que ir con la mesura y la responsabilidad de administrar los problemas cuando están planteados en el tiempo”.

En esta línea, insistió en que “toca estar unidos, no crear confrontación entre nosotros, toca defender la Constitución y la democracia, y toca que Cataluña esté tranquila”.

“No cabe crear confrontaciones, ni atajos ni paralelismos. Cabe aplicar la legalidad vigente”, por lo que para la ‘número cuatro’ del PSOE “algunos deberían no estar enredando en confrontaciones cuando hay una comisión en el Congreso que va a ser un marco institucional para que se pueda sentar todo el mundo”, añadió.

NADA DE REFERÉNDUM

La exministra y constitucionalista insistió que “no se puede declarar la independencia de ningún territorio español el 2 de octubre” y que “se trata de construir un futuro en el que la unidad territorial de España no se ponga en duda”.

Remarcó que el referéndum del 1-O “no es legal, no es democrático” y que esa “idea es absolutamente antidemocrática e ilegal”, ya que “se fundamenta en una ley que ya está considerada quitada del tráfico jurídico”. La secretaria de Igualdad del PSOE fue tajante a la hora de apuntar que no va a haber referéndum ni una posterior declaración de independencia.

Calvo afirmó que el presidente catalán Carles Puigdemont dice “una cosa y la contraria” porque sabe que es el presidente de la Generalitat y, por tanto, la “autoridad más importante del Estado español en territorio catalán. Y sabe que no puede declarar la independencia de nada”.

MEDIDA RAZONABLE

Por otra parte, Calvo defendió la decisión de la Fiscalía de unificar la acción policial –bajo el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos- ante la convocatoria del 1-O porque se trata de una “medida completamente razonable”, en tanto que va encaminada a “preservar la convivencia, tranquilidad y libertades y seguridad de un territorio de nuestro país”.

Otra cosa, apuntó, es que se “suplantaran las competencias” de la policía autonómica y para eso el Gobierno debería usar “otro mecanismo constitucional”, aludiendo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A este respecto, recordó que esa medida tiene una tramitación –en el Senado- que el Gobierno no ha puesto en marcha. “El Gobierno decidirá si lo utiliza o no. Cuando llegue el momento, el PSOE adoptará su posición”, indicó.

