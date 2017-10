(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PODEMOS ACUSA AL REY DE "BUSCAR SU PROPIO 23-F" Y COPIAR “DE CABO A RABO” LA HOJA DE RUTA DEL PP

La dirección de Podemos acusó este martes al rey Felipe VI de haber buscado “su 23-F”, recordando así el discurso que ofreció su padre, Juan Carlos I, con motivo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y de haber avalado “de cabo a rabo” la gestión del Partido Popular en relación a Cataluña.

Así lo dijo el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en declaraciones en Cadena Ser recogidas por Servimedia, donde tildó de “enormemente preocupante” y “sorprendente” el discurso que ofreció el Monarca este martes con motivo del desafío independentista en Cataluña.

“Ha avalado de cabo a rabo la hoja de ruta del PP”, manifestó Echenique que dijo que “cuentan en los círculos íntimos de Felipe VI que el Rey estaba buscando su 23-F, estaba buscando su momento de ser importante en la historia de nuestro país. Ha cometido un error. La manera en la que un jefe del Estado es importante para su país es representando al conjunto de los españoles y no dejando a millones de personas fuera de su discurso”.

También le recriminó que no tuviera palabras para los heridos en la movilización del 1 de octubre, que “estaban esperando alguna muestra de cariño” por su parte. Y tampoco sobre la “violencia” que hubo “contra la población civil pacífica”.

UN REY “NO VOTADO”

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió al “no votado” rey Felipe VI que no hable “en nombre” de los ciudadanos sobre la crisis catalana.

“Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre”, indicó el líder de Podemos en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter apenas unos segundos después de que el Monarca ofreciera un discurso ante la “extrema gravedad”, dijo el Rey, que se vive en Cataluña con el desafío independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

También la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, valoró en esta red social el mensaje del Rey diciendo que “no ha representado a los millones de personas que queremos diálogo” y criticó que se haya comprometido “con el PP pero no con España ni con la democracia”.

Por su parte, el secretario de Análisis Político de Podemos, Íñigo Errejón, admitió en Twitter que el discurso de Felipe VI le deja “preocupado”. “El Rey desaprovecha la oportunidad de ser parte de la solución. Ni una llamada al diálogo, ni una propuesta”, dijo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso