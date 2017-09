(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS SOSTIENE QUE “ALGUNOS PIRÓMANOS EN EL PP ESTÁN BUSCANDO ESCENARIOS DE HERIDOS” EL 1-O

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este miércoles que “algunos pirómanos en el PP están buscando escenarios de heridos” en el referéndum del 1 de octubre y dijo que sería un “error histórico” que el Partido Popular “fuerce” un “escenario de desgracia” en Cataluña.

El dirigente de Podemos se pronunció de esta manera en declaraciones en RNE, recogidas por Servimedia. Destacó que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que permitir que este domingo se celebre la consulta y remarcó que “lo más sensato es que el Gobierno permita que haya una movilización política el 1 de octubre”. “Rajoy puede cometer un error histórico”, insistió.

Esto, dijo, “no se va a solucionar con cañones de agua y balas de goma” y añadió que prefiere “mil veces” que este domingo se produzca una imagen de personas votando, como en la consulta del 9-N.

“El PP debería reflexionar y volver a un planteamiento de sensatez y que no haya un escenario represivo” porque “sería un error histórico forzar un escenario de desgracia en Cataluña”.

El líder de Podemos manifestó que las declaraciones de algunos dirigentes del PP "generan un escenario prebélico”, como las del portavoz del Partido Popular en la localidad onubense de Gibraleón, Manuel Gómez, quien aseguró a través de su perfil de Facebook: “Llámenme como quieran, pero a estas alturas del conflicto quiero ver a la policía y la guardia civil dando hostias como panes”.

Iglesias demandó poner por delante los derechos civiles de los ciudadanos en lugar de querer resolver a “porrazos” la deriva secesionista en Cataluña.

“PRESOS POLÍTICOS”

Indicó que en su partido no apoyarían que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, realizara una declaración unilateral de independencia tras el 1-O, porque “no hemos compartido nunca la hoja de ruta de (Oriol) Junqueras y (Carles) Puigdemont”. Lo vería un “error” y dudó de que una declaración unilateral pudiera tener “consecuencias jurídicas”.

“Entendemos que las cosas se tienen que hacer bien” y “defenderemos siempre una Cataluña como nación pero como parte de un proyecto colectivo”, remarcó. Con todo, incidió en que si se procediera a la detención de Puigdemont y Junqueras no serían “presos comunes” y se convertirían en “presos políticos”. “Si tenemos en dos meses a 500 cargos condenados por sedición” por participar en una consulta, dijo, “nuestro país tendrá un problema”.

Con respecto a las últimas afirmaciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que acusó este martes a Podemos de mantener una posición que puede servir de “coartada perfecta” para que la Generalitat “imponga” la declaración unilateral de independencia, aseguró que “en política hay que elegir”, si estar de lado del PP o estar del lado de quienes piden “calma”.

