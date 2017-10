(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PARLAMENT APRUEBA LA RESOLUCIÓN SOBRE INDEPENDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó este viernes la resolución de Junts Pel Sí (JPS) y la CUP que inicia un proceso constituyente para declarar la independencia de esta comunidad, con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco.

El resultado fue comunicado a las 15.25 horas por la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, después de una votación en urna en la que no participaron los diputados de Ciudadanos, PSC y PP, aunque sí los de Catalunya Sí que es Pot (CSQP).

Precisamente los diputados de CSQP Joan Coscubiela y Lluís Rabell mostraron a las cámaras las papeletas con un ‘no’, mientras que los parlamentarios del mismo grupo Alberto Dante Fachin y Àngels Martínez no revelaron su posición y fueron aplaudidos al introducir la papeleta por los miembros de JPS. Con este voto secreto los parlamentarios independentistas quisieron esquivar posibles actuaciones judiciales.

“Ayer dejé clara mi postura sobre la DUI (declaración unilateral de independencia) y así votaré. Pero no le enseñaré mi voto a los que reprimirán a los que votan diferente”, dijo el líder de Podem en un mensaje que publicó en Twitter en catalán.

En la resolución aprobada por el Parlament se declara “la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Además, se sostiene que se iniciará “el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante”. Al mismo tiempo, se llama a “abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes”.

RIFIRRAFE EN EL PARLAMENT

La hora de la votación de esta resolución ocasionó diversos rifirrafes entre los parlamentarios, después de que desde Junts pel Sí pidieran que la resolución número dos, en la que se insta a la Generalitat a “convocar elecciones constituyentes una vez terminadas todas las fases del proceso constituyente”, se votara en secreto.

Fue en ese momento cuando el diputado del PP Xavier García Albiol les acusó de ser unos “cobardes” por no querer hacer público sus votos. Minutos antes de la votación, el PP abandonó el Pleno del Parlament aunque, antes de irse, colocaron unas banderas de España y de Cataluña sobre sus escaños.

Después, desde Junts pel Sí se pidió a la presidenta del Parlament que leyera a viva voz la resolución número uno, en la que instaron a la Generalitat “a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”. En esta misma lectura de la resolución aprobada hoy, realizaron un llamamiento a los ciudadanos catalanes para “construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas” asumiendo “el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre”. “Declaramos que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República”, leyó Forcadell.

En la resolución también se insta a la Generalitat a conformar en quince días “el consejo asesor del proceso constituyente” y recoger las propuestas del “Foro Social Constituyente sometiéndolas a consulta ciudadana”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso