(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY: “NOS VAN A OBLIGAR A LO QUE NO QUEREMOS LLEGAR”

- “Mi ánimo está sereno”, afirma el presidente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes en Barcelona que el Estado “va a seguir actuando” como es su “obligación” y avisó a los promotores del referéndum de autodeterminación de que están cometiendo “un error” que acarreará consecuencias. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, afirmó.

Rajoy se pronunció en estos términos ante la Junta Directiva del Partido Popular de Cataluña (PPC), donde transmitió su apoyo a los alcaldes, concejales, periodistas, miembros del PP, PSC y Ciudadanos, así como a los funcionarios públicos y Cuerpos de Seguridad catalanes. “Estamos con vosotros, somos muchos, la mayoría”, les transmitió.

Defendió que ningún presidente del Gobierno puede aceptar “de ninguna de las maneras” la “irresponsabilidad” de pactar la convocatoria de un referéndum secesionista. “Es que no es posible y se lo hemos dicho. Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, expresó.

El Estado, prosiguió, “va a seguir actuando en defensa de los ciudadanos, de las normas y de los servicios públicos y lo hará porque es nuestra obligación”. En consecuencia, el líder del PP prometió que el próximo 1 de octubre “no habrá referéndum”. “¡No lo habrá!”, exclamó.

"LA LEY NO SE PUEDE LIQUIDAR"

“Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes y de los españoles”, aseveró, al tiempo que recomendó a los dirigentes de la Generalitat no subestimar “la fuerza” de la democracia española. “La ley no se puede liquidar así como así”, apostilló.

Tras recalcar que los independentistas “no tienen ni un apoyo fuera de aquí”, subrayó que “este disparate no se va a aprobar” y pidió “tranquilidad” a la ciudadanía en estos momentos. “Esta es una democracia fuerte que no va a aceptar desafíos como el que tenemos encima de la mesa”, añadió.

Pese a esta situación, el presidente indicó que su ánimo está “sereno y en buena disposición” para seguir encarando el creciente pulso secesionista en Cataluña junto a los partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), a los que agradeció su posicionamiento en la defensa de la soberanía nacional.

También se refirió al mecanismo de control de pagos establecido por el Gobierno en la Generalitat de Cataluña que anunció este viernes el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con el objetivo de dar seguridad ante la “incertidumbre” que generan determinadas posiciones políticas en la comunidad.

48 HORAS

“Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”, dijo entre aplausos. El propósito del Ejecutivo central, explicó, es garantizar que se cumple con la ley de estabilidad presupuestaria que “obliga a las administraciones a no gastar lo que no tienen”.

Indicó que el control de pagos también tiene como misión “garantizar que no se invierte ni un solo euro en actividades que hayan sido declaradas ilegales por los tribunales, incluido el referéndum” y también “para que la gente cobre” y que los servicios públicos funcionen.

Rajoy recordó que Cataluña ha recibido del Estado 69.278 millones de euros entre 2012 y 2017 a través de los distintos mecanismos extraordinarios puestos en marcha para hacer frente a las dificultades de liquidez de algunas comunidades autónomas.

Estos más de 60.000 millones de euros en cinco años suponen el 30% del total recibido por todas las comunidades autónomas (234.800 millones). Entre los mecanismos impulsados por el Gobierno se encuentran, por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores. “Estamos muy orgullosos de haberlo hecho”, proclamó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso