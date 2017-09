(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RIVERA VE “MUY NECESARIA” UNA FOTO CON RAJOY Y SÁNCHEZ PARA ESCENIFICAR “UNIDAD” CONTRA EL 1-O

- Rajoy se muestra “satisfecho con la unidad de los partidos que defienden el orden constitucional”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró este jueves que una foto a tres, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es “muy necesaria” en este momento para escenificar la “unidad” de los partidos constitucionalistas frente al desafío independentista.

Tras mantener una reunión con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, la segunda en menos de 48 horas, dijo haber visto al jefe del Ejecutivo “convencido de que esta batalla democrática no se puede perder”. “Vamos a parar el golpe a la democracia y lo vamos a hacer desde la democracia”, prometió.

Nada más terminar la comparecencia de Rivera, el jefe del Ejecutivo se declaró en su cuenta oficial de Twitter “satisfecho con la unidad de los partidos que defienden el orden constitucional”. Antes de reunirse con Rivera, el presidente mantuvo esta mañana una reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

“En este momento, con la que está cayendo y la que se está liando, una foto o una imagen de los tres principales líderes que representamos el marco constitucional español será muy necesaria y muy buena para este país”, señaló, para acto seguido añadir que habrá que preguntar “a los que no quieren” y que le consta que el Gobierno no tiene inconveniente.

Aseguró que no ha hablado con Sánchez “en los últimos días” y que es la presidenta de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, quien se reunirá hoy con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para abordar la posición de esta formación con respecto a los apoyos que va a intentar buscar la formación naranja para una moción de censura contra el presidente presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

MOCIÓN DE CENSURA “A ESTUDIAR” POR EL PP

Además, el líder de Cs defendió que hay “motivos de sobra” para intentar esta moción de censura en Cataluña, que tendría el único propósito de convocar elecciones. “Eso le he planteado a Rajoy y me ha dicho que lo va a plantear en su partido, que es algo a estudiar”, indicó, antes de expresar su deseo de que el presidente pueda “convencer” al PP y hacer ese debate en sede parlamentaria.

Rivera reiteró ante Rajoy que estará “al lado del Gobierno sin fisuras, sin titubeos y sin complejo” para defender la democracia “con todo lo que tenemos en nuestras manos, la ley y el sistema democrático”. Además, volvió a pedirle “colaboración permanente, que es lo que estamos teniendo” y como “no puede ser de otra manera”.

También mostró su confianza en la actuación de este jueves de la Fiscalía y apremió al Constitucional a actuar “con la máxima celeridad posible”. “Creo que es importante que resuelvan cuanto antes”, opinó, escudándose en que “toda España está pendiente” de futuro de Cataluña.

Por último, dijo que es “muy grave” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya mandado una carta “en la que dice a los ayuntamientos y funcionarios que se pongan al servicio de un referéndum que va a ser declarado ilegal”. “Quiere construir una lista de buenos y malos catalanes”, lamentó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso