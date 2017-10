(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. MONTILLA ABANDONA SU ESCAÑO PARA NO RESPALDAR EL 155

- De los socialistas, tampoco vota el expresident Antich y un senador cántabro. El expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla se ausentó este viernes de su escaño en el Senado para no respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Siguió la votación desde la Sala de Pasos Perdidos mientras el Pleno del Senado aprobó la resolución en la que se establecen los términos para la aplicación de ese artículo en Cataluña con los votos favorables de PP y PSOE.

Montilla ha sido una de las personas que ha estado mediando entre el Gobierno y los responsables de la Generalitat para intentar buscar una salida que no implicara ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155.

“No puedo tampoco votar afirmativamente en mi condición de expresidente de la Generalitat, mi compromiso con la institución que presidí me obliga a actuar no sólo pensando en la formación política a la que pertenezco sino en aquellos que dudan o no comparten la idoneidad del 155 haciendo además lo que creo que es mejor para el país”.

Así justificó su ausencia Montilla en una declaración en castellano y catalán que realizó después de que el Senado autorizara al Gobierno a tomar medidas en virtud del artículo 155 de la Carta Magna.

Además, señaló que no puede votar “en contra” de esta medida, porque “como socialista” no puede avalar la “actuación irresponsable de aquellos que quieren romper con la legalidad y llevar a Cataluña a un precipicio de incalculables consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales”.

El senador socialista subrayó que “no teníamos que haber llegado hasta aquí” porque “había vías para evitarlo”. Por un lado, dijo que el presidente de la Generalitat, a la vista de las “graves circunstancias”, habría podido disolver el Parlament y convocar elecciones, “en el marco de la legalidad”.

Por su parte, consideró que el Rajoy habría podido hacer “gestos para facilitar esta vía y darnos nuevas oportunidades a todos”. “Habríamos podido, entre todos, restablecer la normalidad democrática, restablecer la convivencia, volver al sentido común”, subrayó después de que haya trascendido sus intensos intentos de mediación en los últimos días.

Aunque indicó que el Ejecutivo “no ha estado a la altura”, comprende las razones –al margen de las “severas críticas” a su actuación– por las que el Gobierno de España ha puesto en marcha la previsión del artículo 155 de la Constitución.

Además de Montilla, el expresidente de Baleares Francesc Antich tampoco participó en la votación pese a que estuvo presente durante el debate de este viernes en el Senado. Junto a ellos, en el Grupo Parlamentario Socialista tampoco estuvo el senador Miguel Ángel González.

