(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE APOYA UNA INTERVENCIÓN “MUY LIMITADA” Y LO “MÁS BREVE POSIBLE” DEL 155 QUE PERMITA LA VUELTA A LA “NORMALIDAD”

- Denuncia la “inadmisible amenaza” de Puigdemont y rechaza el pretendido diálogo bilateral . El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo este jueves que su partido respaldará al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, siempre que sea una intervención “muy limitada” y “lo más breve posible”, que permita la “vuelta a la normalidad”.



En una comparecencia en la sede federal de la calle de Ferraz, el ‘número tres’ del PSOE se limitó a indicar que el partido se posicionará sobre las medidas que adopte el Gobierno ante la deriva independentista una vez que éstas sean aprobadas por el Ejecutivo, que es el que tiene que aplicarlas. Entonces, dijo Ábalos, los socialistas dirán “si el respaldo es absoluto, relativo y en qué grado”

No obstante, el secretario de Organización avanzó que esperan que sea “una medida lo más breve posible y con ese horizonte de normalizar, tiene que ser breve y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y, por tanto, una intervención muy muy limitada”, para la prestación de los servicios públicos, que no deben verse alterados.

Esta mañana, el Gobierno y el PSOE han estado manteniendo un contacto intenso para cerrar los flecos de las medidas concretas con las que se responderá al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los socialistas, como dijo Ábalos, entienden que “es al Gobierno ahora a quien corresponde tomar la iniciativa para recuperar la legalidad y la normalidad” en Cataluña.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está en contacto desde Bruselas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ultimar las medidas que el Ejecutivo pondrá en marcha en aplicación del artículo 155 de la Constitución y que se aprobarán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el sábado.

Mientras, reunidas en Moncloa desde muy temprano han estado la secretaria de Igualdad socialista, la exministra de Cultura y doctora constitucionalista, Carmen Calvo, con la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría. Juntas leyeron la misiva de Puigdemont.

Según fuentes socialistas consultadas por Servimedia, Sánchez también está en contacto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y con líderes socialistas europeos, así como con otros dirigentes del PSOE, para ofrecer “una respuesta razonada”.

Fuentes parlamentarias aseguraron que la respuesta, vía 155, no estaba cerrada totalmente entre Gobierno y PSOE a la espera de la contestación de hoy de Puigdemont, pero indicaron que sería consensuada.

INADMISIBLE AMENAZA

Respecto a la misiva de Puigdemont, Ábalos dijo que no se puede ceder ante esta “inadmisible amenazada”, porque el “único responsable” del deterioro de las instituciones de autogobierno en Cataluña es Puigdemont, y denunció la “tramposa” oferta de diálogo que propone Puigdemont, porque no ha habido ningún gesto y sólo pretende negociar "las condiciones de la secesión de Cataluña de España”.

“Ese marco no lo podemos aceptar” porque para los socialistas “no se negocia la integridad territorial de España y no asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a miniestado", indicó.

Además, el dirigente socialista señaló que no pueden aceptar “de ningún modo” que se diga que en España hay “represión política”, porque funciona el Estado de Derecho y la separación de poderes.

En este sentido, también indicó que se debe “poner fin a esta agonía”, restablecer la normalidad y asegurar el cumplimiento de la ley. Por ello, los socialistas consideran que no queda otra que el Gobierno apruebe las medidas que considere vía 155 este sábado en Consejo de Ministros, que el PSOE valorará a posteriori.

Pese al respaldo a las iniciativas que el Gobierno se vea obligado a aplicar en defensa de la Constitución, el PSOE considera que durante el trámite parlamentario, “hasta la votación del Pleno del Senado, siguen abiertas todas las ventanas para el diálogo” y la posibilidad de que una convocatoria de elecciones reconduzca la situación y se vuelva a la legalidad en Cataluña.

Ábalos dio a entender que esa convocatoria electoral, que se llevaría a cabo con la aplicación del 155, no sería en este año.

El pasado lunes, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, aseguró que se irá “de la mano” del Gobierno en la posible aplicación del 155 con el fin de “reconstruir el autogobierno". "La aplicación que se haga será por acuerdo llevado a cabo entre el Gobierno y el PSOE y las medidas y los plazos que se establezcan serán consensuados", añadió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso