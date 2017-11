(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. ECHENIQUE DICE QUE CON LA “INTERVENCIÓN” EN CATALUÑA PODEMOS HA DEMOSTRADO “LIMPIEZA DEMOCRÁTICA”

- Afirma que la dimisión de Fachin responde a “un debate improductivo de pimpón entre dirigentes”. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, rechazó este lunes valorar la dimisión del líder de Podem, Albano Dante Fachin, que también se ha dado de baja en el partido por desavenencias con la dirección nacional a raíz de la crisis catalana, y afirmó que con la “intervención” de Podemos en Cataluña han demostrado “limpieza democrática”.

“¿Cómo no va a tomar cartas en el asunto el Consejo Ciudadano Estatal (de Podemos) si está abierta la posibilidad de que Podem quiera una alianza electoral con partidos que defienden la independencia de Cataluña?”, se preguntó Echenique en rueda de prensa en Madrid tras la reunión de la Ejecutiva del partido, al ser interpelado sobre la posibilidad de que Fachin pueda concurrir a los comicios de diciembre con fuerzas independentistas.

Justificó la consulta convocada por la dirección el pasado domingo para decidir si Podem concurre en las elecciones del 21 de diciembre con Catalunya En Comú y dijo que si Podemos no hubiera acordado esa “intervención”, habría hecho “dejación de funciones” y no hubiera “disipado la incertidumbre” de lo que sucede con el partido en la comunidad catalana.

“La intervención ha sido de una limpieza democrática de la que pocos partidos pueden jactarse”, subrayó el secretario de Organización de Podemos, para a renglón seguido avisar a PP y PSOE de que “sería bonito de ver” que estas formaciones consultaran a su militancia para resolver un conflicto interno, de la misma manera que hace Podemos.

Rechazó que convocar una consulta de estas características sea una “intromisión” en Podem y justificó que se trata de “respetar al máximo órgano” de Podemos, que es la Asamblea Ciudadana de la formación, donde deciden las bases de esta organización política.

Además, el secretario de Organización de Podemos dijo que “de todas las familias“ del partido que acaban en –ista “yo soy de la de los optimistas”. Hacía así alusión a las declaraciones de Fachin, que ha abierto la puerta a formar una coalición electoral con formaciones independentistas.

Precisamente se mostró optimista sobre el resultado de la consulta a las bases de Podem, en la que han votado cerca de 17.000 personas que se han pronunciado sobre si concurren con Catalunya en Comú. “Estamos convencidos de que va a salir que sí”, subrayó Echenique sobre la consulta que acaba mañana, martes, fecha límite para registrar coaliciones de partidos para los comicios autonómicos. "Confío en que el sí va a ganar de manera contundente", continuó.

Con todo, aseveró que la dimisión “del ya ex de Podem” no hace “bien” al proyecto y evitó anticipar un escenario postelectoral. Eso sí, dejó claro que no van a llegar a acuerdos con el PDeCat, con el PP o con Ciudadanos y que esperarán a ver si se reedita la coalición Junts Pel Sí.

De Catalunya En Comú valoró muy positivamente que Xavier Domènech encabece ese partido, porque es “un fantástico candidato” y “los números avalan” su posición, ya que argumentó que En Comú Podem “ha ganado dos veces las elecciones generales en Cataluña”.

Por último, apuntó que existen cada vez más dudas “sobre si el Gobierno no se ha pasado de frenada” en Cataluña. “Cada vez parece más lógico llamar a la prudencia y a la sensatez”, concluyó.

