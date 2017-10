(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE PIDE ACTUAR CON “INTELIGENCIA” Y CRITICA LA MALA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL 1-O

- Apuesta más por la potestad del Constitucional de inhabilitar autoridades que por el artículo 155. El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, acusó este lunes al Gobierno de manejar “mal” los “hilos del Estado de Derecho” este domingo porque no consiguió impedir la celebración del referéndum ilegal y reclamó al Ejecutivo que actúe con “inteligencia” ante “lo que pueda venir”.

López compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en Madrid en la que informó de lo tratado en la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del partido celebrada este lunes que analizó la actuación del Gobierno en el 1-O y la respuesta política que debe darse ante una hipotética declaración unilateral de independencia. El PSOE insistió en que “defender el Estado de Derecho no es defender al Gobierno de turno, se tiene que defender y aplicar con inteligencia, no como vimos ayer”.

“El Gobierno nos había dicho que no se iba a votar, no sólo que no iba a haber referéndum”, pero ayer se vio a gente votando, lo que llevó al dirigente socialista a preguntar “¿cómo se ha utilizado esa herramienta para impedir lo que el Gobierno ayer no impidió? Pues mal”, se respondió el exlehendakari vasco, porque “lejos de desmovilizar, lo que hizo fue movilizar a más gente”.

A este respecto, López reconoció que con la actuación de la policía se vieron “imágenes preocupantes” pero indicó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen “órdenes” y deberán asumir “responsabilidades” los que dictaron esas órdenes, aunque no concretó cómo las reclamarán.

“El PSOE está con el Estado de Derecho y pensamos que el Gobierno ha manejado mal esta situación”, insistió, porque “quien manejaba los hilos del Estado de Derecho no impidió que hubiera una votación ilegal”.

“Las cargas fueron absolutamente evitables y lo que dieron es una imagen lamentable pero, como digo, no es la Policía y la Guardia Civil sino los que dan esas órdenes”, insistió.

SIN LEGITIMIDAD PARA DECLARACIÓN UNILATERAL

El expresidente del Congreso se mostró convencido DE que tras la celebración de la consulta de este 1-O “nadie tiene ninguna legitimidad legal, democrática, social para declarar una declaración unilateral de independencia y si lo hace, el PSOE está en la búsqueda del restablecimiento de la normalidad”.

El dirigente socialista reconoció que estarían “muy cómodos” si no hay declaración de independencia pero en caso contrario, avanzó que el PSOE estará “más cómodo defendiendo el Estado de Derecho”.

"Primero vamos a ver si efectivamente en el Parlament se hace una declaración unilateral de independencia (DUI) y luego veamos cuáles son los mecanismos del Estado para evitar y frenar esa locura que sólo nos lleva al abismo. ¿Por qué no puede intervenir el Tribunal Constitucional directamente para adoptar algunas decisiones"?, se preguntó.

VÍA CONSTITUCIONAL MÁS QUE 155

López dejó entrever que la potestad del Constitucional, tras la reforma de 2012 que el PSOE no apoyó, de inhabilitar políticamente a las autoridades que incumplan sus resoluciones es una “vía posible” por la que apuestan más desde el PSOE que por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, al que se mostró más contrario de respaldar porque consideró que para unos es el “bálsamo de fierabrás que resuelve todos los problemas, y para otros la bestia parda que va acabar con todo”.

Así, ve "inadmisible e imperdonable que Rajoy se quede atrincherado” en Moncloa. “Se tiene que mover, dar respuestas políticas” porque, lamentó, “unos se han ido a la calle y otros se han escondido detrás de los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y así no se resuelve absolutamente nada".

Una vez más, el PSOE reclamó diálogo y que se ponga “encima de la mesa” una propuesta política por parte del presidente del Gobierno porque “es su obligación”. “Hemos pedido que dé respuesta política porque es su obligación y queremos ver cómo se comporta ante esta situación de tal gravedad”. “Podemos liarnos a pedir dimisiones, o mociones, pero lo fundamental seguirá siendo lo mismo”, respondió ante las presiones desde otros partidos, del PSC o de dirigentes del suyo propio para reclamar la dimisión de Rajoy.

Por último, sobre los “rumores” de que el Gobierno convoque elecciones generales ante esta situación, López avanzó que a “los socialistas, chantaje ninguno”, porque ellos defienden sus posiciones y sus principios y no los cambian pese a que puedan “adaptar” sus propuestas a la realidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso