(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE CULPA AL GOVERN DE INSTALARSE “EN LA DESOBEDIENCIA” Y LAMENTA QUE EL GOBIERNO “SE HA VISTO SUPERADO POR LA SITUACIÓN”

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó hoy la “responsabilidad” del Gobierno de la Generalitat que preside Carles Puigdemont en la situación que se vive este domingo en Cataluña, porque se ha instalado “en la desobediencia”, y lamentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “se ha visto superado por esta situación”.

Ábalos compareció en Ferraz para trasladar a los periodistas una declaración en este “día triste para nuestra democracia”, del que culpó primero al Govern y luego al Gobierno del PP.

Para el PSOE, según las palabras de Ábalos, “lo primordial” es que esta jornada se desarrolle con las “mayores dosis de calma”, especialmente ante lo que se ha visto este domingo, que reciben con “vergüenza y tristeza”, porque “no debe hacernos olvidar que es consecuencia del fracaso de la política y el diálogo”.

El ‘número tres’ del partido comenzó su intervención haciendo un “llamamiento a la calma y a la serenidad” para que en lo que resta de jornada “no se produzcan más situaciones como las que estamos viendo en las calles de Cataluña”, en lo que fue su única referencia a la actuación policial.

De hecho, consideró que “ya habrá tiempo de valoraciones políticas” durante este 1-O, porque ahora “lo primordial es que todos intentemos que esta jornada transcurra con las mayores dosis de calma de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ábalos apuntó que “la vergüenza y la tristeza ante lo que estamos viviendo hoy no debe hacernos olvidar que es consecuencia del fracaso que supone la ausencia de la política y el diálogo”.

En la declaración, el PSOE dejó claro que el primer “responsable” de la situación es el Gobierno catalán, porque ha llevado la política "de las instituciones a la calle”, “dividiendo a la sociedad catalana y poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad”.

Después, la “responsabilidad” del Gobierno del PP la achaca a “su incapacidad para comprender y prever lo que está pasando en Cataluña. Y no será porque el Partido Socialista no lleva años advirtiendo de los efectos de la inacción política”, remarcó Ábalos.

En este contexto, recordó que los socialistas apuestan por “la responsabilidad del Estado y la defensa del diálogo como única salida posible", y les preocupa que “el Gobierno catalán se ha instalado en la desobediencia y el Gobierno de España parece superado por esta situación”

Por último, el PSOE señaló que “la sociedad catalana es la primera y principal víctima de esta fractura” y que “también lo es el conjunto de la sociedad española, que asiste atónita a esta situación”.

“Cataluña y el conjunto de España necesitan la calma y la normalidad que debe caracterizar una jornada como esta en una sociedad democrática”, concluyó.

