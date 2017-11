(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP VE CON “INDIFERENCIA” LA POSIBLE CANDIDATURA DE PUIGDEMONT

Google Plus

El PP aseguró este lunes que ha recibido “con cierta indiferencia” la posibilidad de que el ya cesado presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda presentarse como candidato en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

En la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras el Comité de Dirección, el vicesecretario de Comunicación de esta formación, Pablo Casado, reconoció que ya no sabe cómo valorar la actuación que está teniendo Puigdemont, más allá de ser "cobarde de cara a sus compañeros” y “absolutamente irresponsable de cara a sus ciudadanos”.

Casado estimó que “entraría ya en el terreno de la psicología” en vez de en el político que Puigdemont intentara “volver a llevar a su tierra a un desafío del que es uno de los máximos responsables”. “Sinceramente, creo que tiene que entender que ya es parte del pasado”, dijo, al tiempo que remarcó que su futuro lo determinarán los tribunales.

“No valoramos que un Estado miembro de la Unión Europea (UE) no colabore ante órdenes de detención internacional. Tenemos un respetuoso comportamiento con todos nuestros socios de la UE y esperamos que el resto lo tenga”, respondió al ser preguntado si contempla que la Justicia belga decida no entregar a Puigdemont.

"LA LEY SE ABRE PASO"

Es más, Casado aseguró que existe “un clamor internacional” a favor del cumplimiento de la legalidad y del marco constitucional y advirtió de que “al final, la ley se abre paso” porque “todos somos iguales y todos estamos sujetos a la ley que nos protege frente al más poderoso”.

Dicho esto, el vicesecretario general de Comunciación criticó las palabras del exprimer ministro belga Elio di Rupo tildando de “franquista” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque son “ofensivas para todos los españoles”. “No se debe caer en la descalificación y poner en duda una democracia ejemplar como la española”, avisó.

Además, advirtió al ministro del Interior de Bélgica, Jan Jambson, de que “no se pueden hacer” declaraciones cuestionando la imparcialidad de los tribunales españoles cuando el Poder Judicial es “independiente y muy garantista”. Subrayó, asimismo, que Jambon pertenece a un “partido xenófobo” y que ha negado los problemas de Europa.

