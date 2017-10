(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY: “VAMOS A IMPEDIR LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA” CON LAS “MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS”

- No renuncia a “ningún instrumento” de la Constitución ni del Código Penal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió este lunes que impedirá la independencia de Cataluña tomando “todas las medidas” que sean “necesarias” para garantizar la unidad de España frente a la pretensión de los responsables de la Generalitat.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, informó en rueda de prensa que éste fue el mensaje que el jefe del Ejecutivo trasladó en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular un día antes de que tenga lugar el Pleno del Parlament en la que se podría declarar de forma unilateral la independencia.

“Vamos a impedir la independencia de Cataluña, tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea”, subrayó Rajoy ante la cúpula del PP.

Tras leer textualmente el mensaje que transmitió el presidente a la dirección, Casado remarcó que no se renuncia a “ningún instrumento” que esté previsto en la Constitución y en el Código Penal y aseguró que, en cualquier caso, la respuesta gubernamental será “suficiente”.

"¿QUÉ VAN A HACER LOS GOLPISTAS?"

“No queremos una balcanización de España, que sería la segunda balcanización de Europa”, manifestó, al tiempo que pidió poner el foco en estos momentos en la actuación de los responsables de la Generalitat. “¿Qué van a hacer los golpistas, qué van a anunciar mañana?”, se preguntó.

Esto le llevó a decir que los independentistas “a tiempo están” de rectificar y no proclamar mañana la independencia de forma unilateral. “Aquí hay un suicida que va a bordo de un tren y se va a dar contra un muro. Ellos pueden cambiar las agujas del tren”, espetó.

En cualquier caso, si mañana se consuma el desafío con esta declaración, quiso dejar claro que se hará “todo lo necesario” para que la independencia no se materialice, pero puntualizó que esta previsión “tiene que responder a una agresión que esperemos que mañana no pase”.

“¡Esperemos que no se aplique nunca (el 155), ojalá!”, enfatizó el vicesecretario general, antes de pedir no “demonizar” ni tampoco “divinizar” este precepto constitucional que contempla la asunción de competencias autonómicas por parte del Gobierno central.

PUIGDEMONT, COMO COMPANYS

Advirtió a Puigdemont y a sus socios de que la “deriva suicida” no les va a salir “gratis” y acabarán “muy mal”. “Esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años”, dijo refiriéndose a Lluis Companys, que proclamó la República catalana y posteriormente fue detenido.

En este sentido, afirmó que “la historia no hay que repetirla” y alertó de que este acto tendría contemplada la correspondiente sanción en el Código Penal, que establece penas de 15 años por sedición y 25 por rebelión. Avisó, por ende, de que los dirigentes de la Generalitat se pueden dar “de bruces con el banquillo”.

A su juicio, “Puigdemont se ha convertido en okupa en el Palau de la Generalitat y las CUP en unos yonkies de la manipulación y la postverdad”, porque “nada de lo que dicen que está pasando en Cataluña es cierto”. Además, rechazó de plano que haya algo que “negociar o mediar” con “golpistas”.

“¿Pero qué se han creído los independentistas que son que ya se permiten hasta contestar al Rey como si fueran el Estado libre asociado de Puerto Rico? ¡Ya está bien!”, expuso Casado visiblemente cabreado, para concluir diciendo que se impedirá que rompan España “aquellos que no se representan ni a sí mismos”.

