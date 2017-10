(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS PIDE A RAJOY Y PUIGDEMONT QUE ACUERDEN UNA MEDIACIÓN: “NO ME HAN DICHO QUE NO”

- El líder de Podemos lanza esta propuesta después de que “inhabilitara” a Rajoy para dialogar. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, informó este miércoles que ha hablado con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que “se pongan de acuerdo en una mediación” que en este momento “es necesaria” para dar salida a la crisis catalana. Esta iniciativa de Podemos surge después de que hoy se reuniera en el Congreso una 'mesa de partidos' en la que también estuvieron presentes PDECat, ERC y PNV, que secundaron esta iniciativa de Unidos Podemos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Iglesias dijo que ha transmitido a ambos esta idea y que espera que “en las próximas horas respondan positivamente” para “recuperar el diálogo que se ha perdido”. “No me han dicho que no a esta propuesta”, aseguró.

Se trata de un cambio de estrategia de la formación morada, después de que esta semana manifestaran que el presidente del Gobierno estaba “inhabilitado” para dialogar en la crisis en Cataluña e incluso pidieran su dimisión.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Servimedia este contacto en el que Iglesias informó al jefe del Ejecutivo de esta iniciativa, y el presidente le dio las “gracias” por haberlo hecho. Según el líder de Podemos esta conversación se dio en un tono “cordial” por ambas partes.

“Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir en principio exclusivamente de una persona o un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político”, expuso Iglesias.

“EQUIPOS DE CONFIANZA”

Consideró que esta mediación la tienen que encabezar un “equipo de confianza” para ambas partes. “Nosotros no vamos a poner ningún nombre encima de la mesa pero estamos dispuestos a ayudar”, señaló, argumentando que esta propuesta respondería “al deseo mayoritario de la sociedad española y catalana”.

De hecho, el secretario general de Podemos explicó que ha contactado durante estos días, junto al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, con “actores sociales muy relevantes” de los que no quiso dar nombres para no “comprometer”, en un momento en el que la situación es “preocupante” dada la deriva secesionista en Cataluña.

Subrayó que la “obligación” de su partido es trabajar por el “diálogo”, la “convivencia” y la “paz”, aunque matizó tras lanzar esta propuesta que ahora lo “sensato” es que sean Gobierno y Generalitat quienes den una respuesta. “La clave es que se pongan de acuerdo”, indicó.

Desde Compromis explicaron a través de un comunicado que es necesario “desbloquear” la situación, por lo que abogan por “la apertura de espacios de diálogo y la búsqueda de una solución política que permita abrir un debate plural sobre el actual modelo territorial”.

Asimismo, la formación valenciana mostró su “repulsa a la represión y a la extensión de lenguaje bélico en la agenda política y mediática” y pidió abandonar “posiciones enrocadas”.

