(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS: “LA PRINCIPAL AMENAZA PARA ESPAÑA SE LLAMA PARTIDO POPULAR”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este sábado que “la principal amenaza para España se llama Partido Popular”, una formación que dijo "no entiende los retos históricos a los que se enfrenta nuestra patria” y que representa “el mayor peligro” para el país.

Iglesias se pronunció en estos términos en un acto en Alcorcón (Madrid), en el que se refirió a la crisis de Cataluña a una semana de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre impulsado por la Generalitat. “Estamos viviendo tiempos difíciles. Se dice que el problema fundamental tiene que ver con la independencia de Cataluña”, dijo al inicio de su intervención, para seguidamente sostener que “el problema fundamental que afecta a nuestro país es la calidad de la democracia”.

A este respecto, indicó que “los demócratas” tienen que lanzar un mensaje: “Vamos a defender nuestra democracia respecto a cualquier ataque o involución autoritaria que quieran llevar a cabo los señores del Partido Popular”.

Iglesias cargó en su intervención contra los que llamó “antipatriotas” del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP. En este sentido, exigió a los populares que no “manchen” la palabra España, porque entre sus filas cuentan con ministros reprobados y con personas que “utilizan las instituciones para proteger su corrupción”.

"ÓJALA EL PP RESPONDA ANTE UN TRIBUNAL"

En un acalorado discurso, el líder de Podemos culpó al PP de la situación en Cataluña y dijo que “ojalá tengan que responder ante un tribunal los que han manchado la dignidad de nuestras instituciones”.

Personalizó sus críticas en Rajoy, del que aseguró “que mandó un ‘sms’ de apoyo a un delincuente cuando sabía que tenía cuentas ilegales en Suiza”, refiriéndose al extesorero de los populares Luis Bárcenas.

Destacó, además, que el PP “elogia” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando "con un nivel 4 de alerta terrorista se han negado a que nuestros guardias civiles y nuestros policías tengan chalecos antibalas”. Asimismo, pidió que no manden a estos agentes a Cataluña “a resolver un problema político” que considera que el PP ha creado. “La Policía y la Guardia Civil está para perseguir corruptos y delincuentes, no para buscar papeletas y carteles de propaganda política”, apuntó.

“EMPUJAR” AL PSOE

También se refirió al PSOE, al que reclamó “que no comparta la hoja de ruta del PP”, porque ése “es el camino de la destrucción de España como proyecto político”. “Tenemos que empujarles”, demandó refiriéndose a los socialistas, “para que abandonen la hoja de ruta de los corruptos y de los antipatriotas”.

Añadió que Podemos quiere formar parte de la solución al conflicto en Cataluña con un “referéndum pactado y con garantías”, para lo que, dijo, están dispuestos a hablar con “todos”.

Explicó que tienen “un proyecto de país basado en la fraternidad”, en el que quieren construir “una España en la que no sobre nadie”, porque “España no es el PP. Son sus pueblos y sus gentes”. El líder de la formación morada concluyó de la siguiente forma su intervención: “¡Viva la fraternidad, viva la democracia, visca Catalunya y viva España!”.

