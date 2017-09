(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE REMARCA SU APOYO AL GOBIERNO ANTE EL 1-O PERO PIDE UNA SOLUCIÓN POLÍTICA PARA DESPUÉS

- Reclama a Rajoy que incluya a Unidos Podemos en su ronda de contactos. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió este jueves en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “tiene todo el apoyo del PSOE” ante el desafío independentista, pero también en que después del 1 de octubre habrá que dar una solución política al problema territorial.

Lastra y la diputada del PSC Meritxell Batet comparecieron en el Congreso tras la declaración institucional de Rajoy en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que anunció el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo contra la Ley del Referéndum, para dar la versión socialista del encuentro inmediatamente anterior que tuvo lugar entre el jefe del Ejecutivo y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La 'número dos' socialista reiteró el apoyo de su partido al Gobierno “para garantizar la vigencia del Estado de Derecho frente a quienes intentan quebrarlo”. Como ejemplo de esa supuesta intención de los independentistas, se refirió en términos muy críticos a la sesión de ayer del Pleno del Parlamento catalán, donde cree que se produjo un “bochornoso espectáculo” y “una vulneración de los derechos democráticos de los ciudadanos” representados en los diputados de la oposición.

Frente al “autoritarismo” y la “burla” que leyó en los independentistas “encabezados por la presidenta del Parlament”, Carme Forcadell, “retorciendo hasta el extremo los reglamentos”, Lastra cree que “la respuesta de las fuerzas democráticas no puede ser mas que la legalidad democrática”. Y, casi repitiendo los términos en los que se expresó Rajoy tras el Consejo de Ministros, enjuició: “Sin respeto a la ley no existe democracia”.

También la catalana Batet expresó “tristeza” por ver ayer “cómo se vulneraba la institucionalidad de Cataluña” y subrayó que “no hay democracia si no se respeta el principio de legalidad”, porque en ese caso el poder político “cae en la arbitariedad”, por lo cual “lo primero es que la ley se cumple, que las reglas del juego se siguen respetando: es casi una premisa prepolítica”.

Sin embargo, una vez que se garantice el respeto a la legalidad ante el intento de la Generalitat de convocar un referéndum, en lo que el PSOE se limita a pedir al Gobierno “mesura y proporcionalidad”, los socialistas insisten en su enfoque de que hará falta encontrar “soluciones a un problema político que no acabará con las decisiones que se adopten estos días”.

"NUESTRA RESPONSABILIDAD"

Para ello, reivindicó la importancia de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico cuya propuesta registró hoy mismo en el Congreso el Grupo Socialista y agradeció la disposición del PP, Podemos y otras fuerzas políticas a participar en ella. “Es una situación compleja, pero es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, sentarnos a buscar soluciones”, aseveró.

Por ello, defendió “cerrar heridas” y “restaurar un clima de respeto” entre los catalanes y el resto de españoles y reconoció tanto la capacidad de iniciativa que debe llevar el Gobierno en la materia como la necesidad de que la oposición reivindique “reformas de Estado en la organización territorial” del país.

También lanzó un “mensaje de confianza” a los ciudadanos, a los que trasladó que “hoy más que nunca” toca “defender la legalidad”, si bien dejó abierta la puerta para que “lo antes posible” se utilicen todas las herramientas que ofrece la política para atemperar “la quiebra que la irresponsabilidad de un día como ayer ha provocado”.

Tras afear al líder de Podemos , Pablo Iglesias, que juegue con los “nominalismos” y con las “luchas partidistas” cuando “nos estamos jugando la propia democracia”, reclamó a Rajoy que incluya a la formación morada en su ronda de contactos para hacer frente al desafío independentista.

“Todas fuerzas políticas parlamentarias somos constitucionalistas. Lo normal es que si Rajoy habla con la cuarta fuerza política (por Cs), hable con la tercera (por Podemos)”, dijo.

Respecto a los grupos catalanes, confirmó la intención del PDECat de participar en esta comisión e invitó a ERC a plantear su posición sobre la estructura territorial de España. Según argumentó, estos partidos, al ser los representantes de “una amplia mayoría de los catalanes”, tienen la obligación de “sentarse a buscar lo que una amplia mayoría quiere: salir de este atolladero”.

