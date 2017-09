(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO DICE QUE “NO RENUNCIA” AL 155 PARA FRENAR EL 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy recalcó este viernes que no renuncia “a nada”, entre lo que se incluiría la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, para frenar el referéndum de independencia anunciado para el próximo 1 de octubre en Cataluña.

Así lo expresó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se facultó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Transitoriedad Jurídica en cuanto se publique, que es el requisito esencial para que entre en vigor.

Explicó que con este recurso se busca la anulación de una ley que implica “la ruptura total y absoluta del orden constitucional establecido”. “Sin duda alguna, serán los juristas los que valoren la ley, pero es curioso que se presente como orden suprema del orden constitucional catalán”, expuso Méndez de Vigo, para acto seguido resaltar que “sorprende” que dicha ley “no recoja el derecho a decidir”.

La Ley de Transitoriedad determina el mecanismo para la ‘desconexión’ y pretende hacer efectiva la independencia en el caso de que en la votación se impusiera el ‘sí’ a la república independiente de Cataluña, así como establecer el marco legal que regiría en el nuevo Estado hasta la aprobación de su Constitución. Rajoy ya dejó claro este jueves que hará “todo lo necesario, sin renunciar a nada”, para evitar que el referéndum se consume.

"SIN RENUNCIAR A NADA"

Preguntado expresamente por si el Gobierno está dispuesto a aplicar el artículo 155 para que el referéndum no se celebre, Méndez de Vigo hizo suyas las últimas palabras expresadas en público por el presidente y dijo que “sin renunciar a nada es sin renunciar a nada”. “Creo que me he pronunciado con claridad, el presidente del Gobierno dice que no renuncia a nada”, se reafirmó.

En concreto, este artículo recoge que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes les impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad de autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

“El Gobierno ha previsto todos los escenarios posibles, tiene capacidad de actuación en todos los escenarios y la mejor prueba de ello es que en 24 horas se ha producido la anulación de la primera de esas leyes (la Ley del Referéndum)”, manifestó, para a renglón seguido señalar que se seguirá actuando con el objetivo “de que no se celebre un referéndum que es ilegal y vulnera todos los principios democráticos y la convivencia en Cataluña”.

En todo caso, prosiguió Méndez de Vigo, las medidas que tome el Gobierno ante el referéndum serán “proporcionadas” y encaminadas a defender el interés general y los derechos de todos los ciudadanos. “No estamos protagonizando solo los deseos de una minoría de secesionistas”, indicó, alegando que la labor del Gobierno es “velar por la totalidad”.

Sobre si el Gobierno espera contar con el apoyo de los socialistas si en última instancia decide aplicar el 155, insistió en que el gabinete de Rajoy está en contacto “permanente” con el PSOE y Cs. Así las cosas, se mostró seguro de que Rajoy hablará “de todo” con Sánchez y Rivera y “les propondrá las medidas en cada momento que tenga que tomar”.

"LOS MOSSOS CUMPLIRÁN LA LEY"

Además, recordó a los alcaldes y funcionarios públicos catalanes que el “deber de todos” es cumplir la ley, un punto sobre el que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional han sido “enormemente claros”. También dijo que el Gobierno “no tiene la menor duda de que los Mossos cumplirán con la ley y obedecerán al fiscal general del Estado, como lo harán todos los funcionarios”.

Reflexionó que “una cosa son los políticos secesionistas y otra las personas que sabemos que nuestras libertades están solo aseguradas en el Estado de Derecho”. En cuanto a aquellos que puedan colaborar con el 1-O como voluntarios, declaró que “todo el mundo debe aceptar las consecuencias de sus actos”.

Igualmente, Méndez de Vigo se mostró “preocupado” por los posibles episodios de violencia que se puedan desencadenar en Cataluña, ya que “a todo Gobierno le preocupa la violencia”. En consecuencia, instó a la sociedad catalana a “rechazar que extremistas y violentos promuevan estos tipos de altercados en las calles”. “Solo respetando la ley se podrá restaurar la conciencia cívica y suturar las líneas de división y fractura”, valoró.

Finalmente, dijo que “en política se puede hacer de todo menos el ridículo”, frase de Josep Tarradellas, el primer presidente de la Generalitat de Cataluña en democracia. Lamentó que sus sucesores pretendan “dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada después de una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno”.

