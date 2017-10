(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ ANUNCIA UN ACUERDO CON EL GOBIERNO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Google Plus

- Apoya a Rajoy con el 155 y hace “responsable” a Puigdemont de las medidas que aplique el Gobierno. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este miércoles un “acuerdo” con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para iniciar dentro de seis meses oficialmente una reforma de la Constitución en el seno del Congreso porque “ha llegado la hora”.

Sánchez compareció en Ferraz acompañado, en primera fila, por varios miembros de la Ejecutiva: Cristina Narbona, José Luis Ábalos, Patxi López, Santos Cerdán, Francisco Polo, Alfonso Gómez de Celis y Beatriz Corredor.

El líder del PSOE, que apuntó que lleva “muchos días” hablando con Rajoy y compartiendo “muchas reflexiones”, apoyó el requerimiento que el Gobierno le ha hecho al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare “negro sobre blanco” si ha declarado la independencia y “qué quiso decir ayer”.

Para Sánchez, Puigdemont será “responsable” de las medidas que adopte el Estado de Derecho. Cuando se le preguntó si considera que el Gobierno está aplicando el artículo 155 de la Constitución, Sánchez fue claro: "Sí, es evidente que se está activando".

El secretario general del PSOE reconoció que en las últimas semanas -pese a que se negaba siempre- ha abordado con el presidente la aplicación del 155, y trasladado la “interpretación” que tienen los socialistas del mismo, la cual está “convencido” de que el presidente Rajoy tendrá “en cuenta” si “por desgracia” hay que aplicarlo. Esa “responsabilidad” de ponerlo en marcha se la otorgó Sánchez al bloque soberanista si persiste en “continuar desafiando” el ordenamiento constitucional y el marco estatutario.

DEBATE EN CONGRESO

El líder del PSOE avanzó que “inmediatamente” se pondrá en marcha la comisión, impulsada por los socialistas, de evaluación y modernización del modelo territorial en el Congreso. Este paso previo de seis meses, impulsará el posterior debate en una comisión para reformar la Carta Magna.

Dejó claro que “nada tiene que ver” el requerimiento con la apertura de la comisión de diálogo en la que el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, se sigue negociando con el PNV para que la presida.

Sánchez abordó la propuesta de Podemos de un referéndum pactado como solución para la crisis territorial. Indicó que esta medida exige “también” una reforma constitucional. “Y nosotros, por supuesto, nos vamos a negar a ello, estamos dispuesto a reformar la Constitución para hablar sobre cómo Cataluña se queda en España y no sobre cómo Cataluña se va de España. Esta es una diferencia enorme, no solamente con los soberanistas, sino también con Unidos Podemos” y avanzó que intentarán persuadirles “de las virtudes de encontrar un modelo actualizado de relaciones entre Cataluña y el conjunto de España”.

Insistió en que el PSOE “siempre” va a estar con el Estado social de derecho ante cualquier quiebra unilateral por parte del bloque soberanista, en la respuesta “mesurada y proporcional” que ayude a resolver esta “crisis” desde el punto de vista constitucional.

Sánchez afirmó que empatizan con los “millones” de españoles y “cientos de miles” de catalanes que están “tranquilos” después de que ayer, en el Parlament, “no se imponía” una declaración unilateral de independencia con la que amenazaba el bloque soberanista”.

No obstante, dijo que este escenario corre el “riesgo de verse aun más empantanada” porque, más que hablar de diálogo, el bloque soberanista esté buscando “un poco más de tiempo” para seguir imponiendo su agenda.

De ahí que, según Sánchez, en la reunión con Rajoy compartió la “necesidad” de que Puigdemont aclare “exactamente qué quiso decir ayer”. De hecho, animó al presidente catalán a que acuda a la comisión de estudio del Congreso para que exponga su visión sobre la situación ante el requerimiento del Gobierno.

En esta línea, y ante la apuesta de los soberanistas de buscar mediadores, Sánchez indicó que el Congreso de los Diputados es el “perfecto mediador” para estas cuestiones.

“La mejor manera de defender nuestra constitución es su reforma y actualización”, dijo Sánchez, de ahí que la “posición” del PSOE, de ley y diálogo” implique que “acompañamos” al presidente del Gobierno en su “requerimiento” al presidente catalán para “clarificar y sacar del pantano” en el que ha metido Puigdemont a la política catalana.

La total sintonía de Rajoy y Sánchez se evidenció en que el líder del PSOE ha sido el encargado de anunciar esta reforma de la Constitución que los socialistas llevan reclamando desde tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba y fue plasmada en 2013 en la Declaración de Granada.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso