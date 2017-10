(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE “NO HA HABIDO REFERÉNDUM NI APARIENCIA DE TAL”

- Exige a la Generalitat que cese una “farsa” que ya es “irrealizable”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este domingo que “no ha habido referéndum ni apariencia de tal” en Cataluña y pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios que “asuman desde este momento que lo que nunca fue real es ya claramente irrealizable”.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas se pronunció en estos términos en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa, para valorar la jornada que vive Cataluña con motivo del referéndum de independencia convocado para este 1 de octubre, que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional.

“Nunca ha tenido sentido discurrir por esa senda de irresponsabilidad y no tiene sentido que continúe”, sentenció Sáenz de Santamaría, al tiempo que reclamó a Puigdemont y a sus socios de Gobierno que pongan “fin de inmediato” a esta “farsa que no tiene ningún sentido ni lleva a ningún lugar”.

Sáenz de Santamaría abundó en que el referéndum “no podía celebrarse ni se ha celebrado”, alegando que el Estado de Derecho ha actuado “con firmeza y proporcionalidad” y así “ha ido desbaratando” todos los planes y propósitos de la Generalitat de Cataluña.

HAN "LIQUIDADO" LA "APARIENCIA DE REFERÉNDUM"

Para el Gobierno, el cambio en el sistema para la pretendida votación apenas 45 minutos antes de que comenzase la jornada es la muestra de que los independentistas “han liquidado cualquier vestigio de apariencia de referéndum”.

Celebró, no obstante, que se haya “demostrado” que el Estado de Derecho “funciona” y tiene las “herramientas” necesarias para que las decisiones judiciales que protegen los derechos de todos los ciudadanos se cumplan. “La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, aseveró.

“Ellos han cumplido las órdenes de la Justicia, actuando con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado”, subrayó, al tiempo que ensalzó el trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil por cumplir con “su obligación democrática” y dar apoyo a las actuaciones de los Mossos d’Esquadra.

"RESPONSABLE CLARÍSIMO"

La ‘número 2’ de Rajoy hizo especial hincapié en que está en las manos del presidente de la Generalitat acabar ya con esta situación que “a nada bueno conduce” y que está motivada por sus “pretensiones personales”. “Aquí hay un responsable clarísimo y es el Gobierno del señor Puigdemont”, insistió.

En palabras de Sáenz de Santamaría, al presidente catalán “la democracia le viene enorme” y por ello debería frenar ya esta “enloquecida carrera” en la que pretende “pasar por encima de los derechos y posiciones de todos con tal de imponer su criterio”. “Hace mucho tiempo que nos libramos de una dictadura”, le recordó.

Por último, la vicepresidenta del Gobierno advirtió al Partido Socialista Catalán de que “no es el momento de hacer cálculos ni pretensiones electorales”, argumentando que “quienes defendemos la ley y la democracia lo primero que tenemos que hacer es atender a ello”. Para el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat deberían convocar “elecciones anticipadas” en España y Cataluña si no son capaces de mantener una “negociación seria”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso