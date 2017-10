(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA QUE "NO VA A DEJAR A NADIE SOLO" EN CATALUÑA Y DICE A PUIGDEMONT QUE ACTUARÁ FRENTE A SU "ILEGALIDAD"

- Gritos de 'Puigdemont a prisión' inundan en estos momentos la Plaza de Cataluña en Barcelona. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, afirmó este domingo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no va a dejar a nadie solo" y "abandonado" ante la deriva secesionista en Cataluña y alertó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "a cada paso" que dé en la ilegalidad, el Gobierno lo hará "para hacer cumplir la ley".

Así se pronunció Montserrat en declaraciones a los medios de comunicación en Plaza Cataluña, uno de los puntos álgidos de la manifestación de este domingo en defensa de la unidad de España.

Acompañada por los gritos de 'Puigdemont a prisión' y 'Yo soy catalán, catalán y español', la ministra mostró su convencimiento de que esta va a ser una jornada "histórica", al tiempo que agradeció a los catalanes y españoles que participan hoy en esta manifestación.

El Gobierno, dijo, "no va a dejar a nadie solo" y "abandonado" en Cataluña y, preguntada por la previsible declaración de independencia del presidente de la Generalitat, respondió que "a cada paso en su ilegalidad" el Ejecutivo le contestará con otro paso "para hacer cumplir la ley".

Por su parte, el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, pidió expresamente a Puigdemont y Oriol Junqueras que "renuncien públicamente" a la declaración unilateral de independencia y que lo hagan "de manera urgente". Asimismo, le dijo al presidente de la Generalitat que "no se va a salir con la suya" con una declaración de independencia que sea "ni en presente ni en diferido".

Albiol manifestó además que en España se han vivido dos momentos históricos. Por un lado, cuando se defendió el "honor" de Miguel Ángel Blanco, y "ahora para defender este golpe" del presidente de la Generalitat.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró que en esta jornada "emocionante" se va a demostrar que "hay esperanza" para que "no nos dividan ni a los catalanes ni a los españoles".

