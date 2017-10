(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO “NO SE VA A DEJAR INFLUIR POR NADIE” PORQUE “SABE CUÁNDO TIENE QUE ACTUAR”

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el gabinete de Mariano Rajoy “no se va a dejar influir por nadie” porque “sabe cuándo tiene que actuar” en Cataluña y “actuará cuando tenga que hacerlo”.

En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros alertó de que “esa declaración unilateral de independencia de la que se está hablando, si al final se hiciera, no tendría ninguna consecuencia política y jurídica en el plano internacional”.

Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, dijo con contundencia que el Gobierno “sabe cuándo tiene que actuar, actuará cuando tenga que hacerlo y no se va a dejar influir por nadie”, ya que tiene “los datos” y la comunicación necesaria con otros líderes políticos, “y cuando tenga que actuar, si tiene que actuar, actuará”.

Reconoció que el presidente del Gobierno “tiene que tomar decisiones que no son fáciles”, aunque añadió que “las va a tomar en su momento, con inmediatez, firmeza y serenidad”. Además, insistió en que es “importante” contar con el apoyo del PSOE y Ciudadanos en este sentido.

RECLAMA "APOYO" A LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

Actualmente, prosiguió Méndez de Vigo, las relaciones del presidente del Gobierno con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, son “fluidas y habituales”, como “es lógico que así sea”. “El Gobierno valora mucho que en este momento haya un apoyo importante” a la acción gubernamental, apostilló.

Mientras tanto, defendió que el Ejecutivo central “cumple con su obligación” de explicar lo que está ocurriendo en Cataluña, que, a su juicio, sólo tiene como responsable al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios. Avisó que su proyecto independentista “es malo” para la sociedad catalana y “no lleva a ninguna parte”.

“¡Esa no es la buena vía, que vuelvan a la legalidad!”, reclamó el portavoz del Gobierno, para acto seguido incidir en que una vez se recupere la “convivencia” en el Parlamento de Cataluña, que en este momento está “rota”, se podrán “seguir haciendo muchas cosas juntos”.

Al ser preguntado por el reproche de la FAES de José María Aznar al Ejecutivo de “inacción” frente al independentismo, abundó en que en esta situación lo “importante” es “respaldar la acción del Gobierno”, ya que estamos en “un momento difícil”, pero la “unidad es un valor en sí mismo”.

RESTABLECER EL DIÁLOGO

Dicho esto, exigió a Puigdemont y sus socios en el Gobierno autonómico que “vuelvan a la legalidad” vigente en España y les aseguró que dentro del marco constitucional se puede emprender un “diálogo”. “Para dialogar, hay que estar en la legalidad”, enfatizó.

“No se puede dialogar si se está en la ilegalidad”, subrayó Méndez de Vigo parafraseando al propio presidente del Gobierno, que ha hecho ya numerosos llamamientos para que los dirigentes de la Generalitat se sitúen nuevamente “en el orden constitucional”.

Especificó que la vuelta a la legalidad es “condición fundamental” para recuperar el diálogo en el Parlamento catalán y consideró apremiante que los representantes de los catalanes en la Cámara autonómica “hablen entre sí” para restaurar la convivencia que “se quebró de forma muy dramática" en el “grave atentado” a la democracia que tuvo lugar en el Pleno en el que se aprobaron las ‘leyes de ruptura’.

Todo ello le llevo a solicitar a los representantes de la Generalitat que “no sigan adelante con los planes que lleven a una declaración unilateral de independencia”. “Ese no es el camino” y “cuando un camino no lleva a ningún sitio lo mejor es que no lo empiecen”, dijo advirtiéndoles de las posibles consecuencias derivadas de declarar la República catalana.

