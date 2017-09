(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ PIDE “MESURA” AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL Y RECHAZA "ENTRAR EN NINGÚN TIPO DE BLOQUE”

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este martes al Gobierno y al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, “mesura” en sus decisiones frente a la ofensiva independentista en Cataluña, al tiempo que alertó a Podemos y Ciudadanos de que los socialistas no van a entrar "en ningún tipo de bloque” ni “contribuir a esta dialéctica”.



Así se expresó el líder socialista en una reunión en el Senado con los parlamentarios del PSOE con motivo del inicio del curso político. El comienzo de su intervención estuvo marcado por la crisis en Cataluña ydefendió su postura de "oposición de Estado" y de respaldo al Gobierno, porque “no es el momento ni de siglas de partido ya que nos estamos jugando la convivencia”, sino de “defender al Estado de derecho cuando está siendo violentado”.

A este respecto, Sánchez lanzó varios mensajes. En primer lugar, tras preguntarse “de qué sirve un Gobierno que delega sus funciones en los tribunales”, cargó contra el Ejecutivo y, sin mencionar a Mariano Rajoy, apuntó que “esta crisis solamente” se soluciona si los “políticos cumplen con su trabajo y su deber, que es negociar, dialogar y encontrar un pacto” y no tanto con medidas judiciales y con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

NI VENCEDORES NI VENCIDOS

Por todo ello, remarcó que el “primer mensaje es el de la mesura” y recordó al Gobierno que “la prudencia es buena para todos, incluido el fiscal general del Estado”. Sin mención directa, valoró así las declaraciones de las palabras del fiscal general del Estado, Jofé Manuel Maza, en las que abrió la puerta a pedir que Puigdemont vaya a prisión por malversación de fondos públicos.

Sánchez también se dirigió, de manera indirecta, a Ciudadanos y Podemos y sus propuestas. Se posicionó así contra la “retórica de frentes, de bloques” y criticó el episodio “oportunista” de la formación que lidera Albert Rivera al presentar la semana pasado en el Congreso una iniciativa de respaldo a la acción el Ejecutivo, que resultó derrotada.

Asimismo, defendió que “constitucionalistas” son todos los partidos que siguen las reglas de la Carta Magna. “No vamos a entrar en esa dialéctica de bloques de supuestos constitucionalistas, porque todos somos constitucionalistas”, añadió.

Respecto a la propuesta de Iglesias, el líder socialista también rechazó la idea de “juntarnos todos para aislar al Gobierno”, porque su apuesta radica en el diálogo.

"HA FALTADO DIÁLOGO"

Una vez más, el líder del PSOE dijo que sobre esta cuestión sobre Cataluña “han sobrado muchas amenazas, muchos reproches y ha faltado diálogo”, lo que le llevó a destacar la comisión de diálogo impulsada por el PSOE en el Congreso. A su juicio, en ella deben darse tres ingredientes: empatía, generosidad y sentido de Estado, para logar acuerdo y que no haya “ni vencedores ni vencidos” sino que "ganemos todos".

También se dirigió directamente a los líderes de Podemos y de En Comú para advertirles que “tengan mucho cuidado”, desde el respeto y la legitimidad de sus posiciones, para que con su respaldo a la consulta del 1-O, “no vaya a ser que la posición que están manteniendo sirva de coartada perfecta al independencia para declarar la independencia”.

El líder del PSOE también lanzó un mensaje al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al Govern a los que pidió “que reflexionen y abandonen esta huida hacia delante que sólo va a traer ruptura, confrontación y frustración”.

