(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO SE AFERRA A QUE ESPAÑA SÓLO LA PUEDEN CAMBIAR TODOS LOS ESPAÑOLES PORQUE SON SUS “LEGÍTIMOS DUEÑOS”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este miércoles que el futuro de España lo decidirán todos los españoles, al ser los “legítimos dueños” de la soberanía nacional, y criticó que los independentistas pretendan que los derechos de los ciudadanos “se vean limitados” aceptando "una decisión en la que no han intervenido”.

Así se pronunció al ser interpelada en el Congreso por el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, que le pidió “dar cuenta de las graves decisiones que está adoptando el Gobierno frente al legítimo y democrático derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña”. También se valió de este mismo argumento al responder al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, sobre “los planes del Gobierno para superar la crisis actual”.

La ‘número dos’ del Ejecutivo de Mariano Rajoy criticó a Campuzano por su forma de entender “la legitimidad democrática”, por querer que “una parte” de ciudadanos decidan por todos y que los españoles vean “limitados” sus derechos “al aceptar un resultado y una decisión en la que no han intervenido”.

Remarcó que el Gobierno no tiene capacidad para “privar a los españoles de lo que primigeniamente les corresponde”, esto es, “la capacidad de opinar cómo es y cómo se organiza España”.

Posteriormente, en el debate con Domèmech, insistió en que los “legítimos dueños” de la soberanía nacional son los españoles. Por ello, instó al dirigente de En Comú a convencer a la “inmensa mayoría” si quiere reformar la Constitución.

En el debate, Sáenz de Santamaría también exigió al portavoz del PDECat que condene las “manifestaciones de odio” de la cartelería de la CUP en la que se señala a concejales de PP, PSOE y Ciudadanos, "como si estuviéramos en el viejo Oeste”.

“Una democracia solo es plena cuando existe libertad”, sentenció, antes de indicar que “en una democracia no se silencia al discrepante y no se señala con odio al adversario” y que “la desobediencia que desprecia las normas jurídicas, que protegen la disidencia, no es un acto heroico, sino totalitario”.

Santamaría trasladó a los indepentistas que "están a tiempo" de rectificar y volver a la ley ante el referéndum del próximo domingo y criticó que se "desprecie la voz de los que no comulgan con la independencia" porque "el pensamiento único no existe por mucho que lo quieran imponer" con su "fiesta" del domingo.

La vicepresidenta pidió a Campuzano que sea más respetuoso con Cataluña y no se suba a la tribuna “a arrogarse la voz única de toda Cataluña”. En esta línea, les afeó que consideren que “los ‘escraches’ son una violación de derechos” cuando lo sufren ellos pero son un “un jarabe democrático cuando sus señorías son los escrachantes”.

CAMPUZANO

Campuzano replicó que se están “vulnerando derechos fundamentales” en Cataluña porque el Ejecutivo está “abusando” del poder, está “liquidando el autogobierno catalán” y todo ello con medidas “sin ningún tipo de cobertura legal”.

Le dijo a la vicepresidenta que su Gobierno trata a Cataluña "como una tierra ajena” y exigió que “la represión finalice” y que les “dejen votar” en el referéndum convocado el próximo domingo.

Además, Campuzano le recriminó el “masivo despliegue” de policías y le reclamó que condene los actos en los que esos agentes son “jaleados a gritos de a por ellos”.

Dijo que la “incompetencia política del Gobierno ha llevado a este choque de trenes” y le advirtió que “la nación (catalana) está en pie”, a lo que responden "con más Guardia Civil”.

Para cerrar su intervención, Campuzano auguró que el 1-O “va a ser un éxito”, aunque agregó que “suceda lo que suceda la voluntad de Cataluña de ser nación, de llegar a Estado independiente, persistirá y ganará. Vamos a ganar esta batalla por la libertad y la democracia”.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, señaló que parece que el PP ha entrado en una “competición” con Ciudadanos por ver quién defiende mejor España ante la deriva secesionista, cuando en realidad “no tienen absolutamente proyecto” para el país y lo están “destruyendo”.

“Están destruyendo el país actuando como partido y no como Gobierno responsable”, subrayó el diputado catalán, que agregó que la única España posible para el PP “es la suya” y les acusó de estar convirtiéndose “en el principal destructor” del régimen del 78.

Le dijo a la vicepresidenta del Gobierno que “saben perfectamente que ese referéndum se puede hacer” y le pidió mesura para que no acaben con la movilización de este domingo porque ya no se trata de una crisis española, sino de una situación de la que se hacen eco hasta los diarios internacionales. Por ello, demandó diálogo para negociar un referéndum pactado y con garantías.

