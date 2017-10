(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. DELEGADO DEL GOBIERNO EN CATALUÑA: “EL ESTADO DE DERECHO HA DESBARATADO EL REFERÉNDUM ILEGAL”

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, afirmó este domingo que “el Estado de Derecho ha desbaratado el referéndum ilegal” y que este 1 de octubre “no hay referéndum de autodeterminación” en Cataluña.

Millo se expresó de esta manera en una comparecencia pública en Barcelona, donde aseguró que el deber del Ejecutivo es “velar por la seguridad” de los catalanes, frente a quienes han “liquidado” cualquier indicio de “respetabilidad democrática”.

“No toleraremos que unos cuantos quieran imponer sus objetivos a costa de dividir a la sociedad catalana. Es un precio demasiado caro que no se va a pagar”, apostilló.

Explicó que ha quedado demostrado que la consulta impulsada por la Generalitat es un “engaño”, una “farsa” y un “fraude” en el que se han querido utilizar “urnas opacas” y votos sin sobre. Con esto último, dijo Millo, “o se elimina el voto secreto o se está permitiendo el voto múltiple”.

“El Estado de Derecho ha desbaratado el referéndum ilegal” y “hoy no hay referéndum de autodeterminación” en Cataluña, insistió el delegado del Gobierno en esta comunidad, que afirmó que el objetivo del operativo policial ha sido cumplir “rigurosamente” con el marco legal.

Denunció además que los Mossos hayan “impuesto la línea política por encima de la profesional” al no evitar que se abrieran los colegios, y es por este motivo que, dijo, tuvieron que intervenir la Policía Nacional y la Guardia Civil. “El objetivo no son las personas, el objetivo es el material electoral”, indicó.

Reivindicó la respetabilidad del marco legal ante una Generalitat “secuestrada” por “la minoría más radical de Cataluña”, en referencia a la CUP, y denunció que hayan “agitado las calles” con su “desvarío ilegal”.

