(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO ACUERDA EL CESE COMPLETO DEL GOVERN Y ELECCIONES EN CATALUÑA ANTES DE SEIS MESES

El Consejo de Ministros acordó este viernes el cese en pleno del Gobierno catalán que preside Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña antes de seis meses.

Lo anunció este sábado en rueda de prensa en La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que decidió la intervención en la autonomía de Cataluña bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

Según explicó Rajoy, el Ejecutivo central ha acordado solicitar al Senado el cese del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, y que los ministros asuman su responsabilidad de forma excepcional desde los respectivos departamentos.

El Gobierno ha acordado la celebración en el plazo máximo de seis meses, aunque con voluntad de hacerlo lo antes posible, según Rajoy, para recuperar la normalidad. Insistió en que el objetivo de estas medidas es ese, el de “celebrar elecciones”.

La medida de cesar al presidente y a todo el Govern supondrá que sus “funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la nación”, si bien, en un principio recaerán en los Ministerios “a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional”.

Rajoy indicó que “la administración de la Generalitat de Cataluña continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen”. Esta administración actuará “bajo las directrices de los órganos y autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación”.

VETO AL PARLAMENTO CATALÁN

En su intervención, Rajoy destacó que la segunda medida “importante” adoptaba es que el presidente del Parlament de Cataluña no puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat “ni el Parlamento puede celebrar debate ni votación de investidura”.

Además, Rajoy advierte de que por parte del Parlamento no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut atendiendo a que el Gobierno tiene “un plazo de treinta días para ejercer su derecho de veto”.

El presidente del Gobierno insistió en que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino que se cesa a personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley de la Constitución y del Estatuto”. No se acaba con el autogobierno, sino que se le recupera para la legalidad y la convivencia de todos los catalanes.

Para cerrar, Rajoy hizo un llamamiento a que “no se vayan más empresas ni se vayan mas depósitos”. ”Creo que podemos estar tranquilos porque esto se arreglara y sin mas daño para nadie”.

El presidente indicó que todas las medidas están “acordadas” con el PSOE y con Cs y agradeció “su apoyo”, que no interpreta como un apoyo al Gobierno, “que también, sino a la ley, al Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a nuestros valores”.

