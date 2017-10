(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA GENERALITAT PIDE A RAJOY “DÍA, LUGAR Y HORA” PARA NEGOCIAR TRAS DEJAR LA INDEPENDENCIA “EN TIEMPO MUERTO”

- Turull ensalza el "gesto por el diálogo" de Puigdemont y espera que el Gobierno no responda con el 155. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, pidió hoy a Mariano Rajoy “día, lugar y hora” para negociar después de que este martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara la independencia y seguidamente la dejara “en tiempo muerto”.

Turull se pronunció de esta manera en declaraciones en Catalunya Ràdio, recogidas por Servimedia, donde subrayó que si el Gobierno central aplica este miércoles el artículo 155 de la Constitución, “querrá decir que no hay voluntad de diálogo” por su parte. De ser así, insistió, la Generalitat “será consecuente con nuestros compromisos” para continuar con la hoja de ruta secesionista.

Defendió que Puigdemont realizó este martes en el Parlament un “gran gesto”, tras el cual el Estado tiene hoy la “oportunidad” de iniciar el diálogo.

“Estamos en un tiempo muerto, que no quiere decir que hayamos dado un paso atrás”, subrayó. Ahora, dijo, después de que Puigdemont asumiera el “mandato” del referéndum del 1 de octubre, esperan que el Estado fije “día, lugar y hora” para dialogar. “Sentémonos, hablemos y no sigan con estas dinámicas que no son propias del siglo XXI”, trasladó al Ejecutivo central.

Aunque admitió que son conscientes de la “dificultad” que atañe iniciar una senda de diálogo y de negociación en estas circunstancias, explicó que en los próximos días la comunidad internacional se pronunciará, en concreto algunos actores que se han puesto en contacto con la Generalitat.

“Han sido días intensos para todos”, manifestó cuando fue preguntado por el retraso de una hora en la comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat, después de que la CUP reconociera que “los guiones”, tal y como ellos los conocían, se cambiaron apenas una hora antes de iniciarse la comparecencia de este martes en el Parlament.

