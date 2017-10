(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA GENERALITAT DENUNCIARÁ AL ESTADO ESPAÑOL ANTE LA UE POR VIOLAR DERECHOS FUNDAMENTALES

Google Plus

El consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, anunció este domingo en rueda de prensa que el Gobierno catalán va a denunciar al Estado español ante el Parlamento y la Comisión Europea por las violaciones de los derechos fundamentales en las que, a su entender, ha incurrido al tratar de evitar el ejercicio del derecho fundamental al voto.

Así lo anunció el conseller desde el Centro Internacional del Prensa de Barcelona. En su intervención aseguró que lo que está ocurriendo este domingo en Cataluña no es un asunto interno del Estado español, sino un asunto que afecta a los valores y la identidad de la Unión Europea.

Mencionó el artículo 2 del Tratado de la UE, en el que se establecen exigencias de respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales y a las libertades, estableciendo la obligatoriedad de los miembros de respetarlas y hacerlas valer.

Por eso, anunció, el Gobierno de la Generalitat iniciará los trámites previstos en el artículo 7 del Tratado de la UE “para denunciar al Estado español”, que, según su punto de vista, “está poniendo en riesgo la imagen de la Unión Europea como garante de la democracia y de los derechos humanos”.

La Generalitat iniciará estas acciones ante el Parlamento Europeo y también ante la Comisión “para que adopten las medidas de control que consideren pertinentes sobre el Estado español”, que está recurriendo a la fuerza “ante una respuesta pacífica, democrática y coherente tras años de demandas, y vulnerando un derecho fundamental como es el del voto”.

Romeva recordó que durante el fin de semana dos misiones de observadores internacionales y un centenar de invitados de diversos países están comprobando el desarrollo de la jornada y “viendo en primera persona lo que está pasando”.

Por su parte, dijo, “no tenemos duda de que lo que estamos planteando no es una cuestión ilegal ni delictiva, sino que es un derecho fundamental. Desde esta lógica hemos actuado, actuamos y vamos a seguir actuando”.

De hecho, el consejero de Exteriores catalán considera que son la Policía y la Guardia Civil las que “han provocado situaciones que habrá que valorar desde un punto de vista penal”, puesto que la Generalitat aprecia “una actuación de carácter claramente criminal, que llevaremos ante las instancias europeas”.

Su argumento principal es que ya es “una evidencia la constante vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos de la Unión Europea”, y que lo que está en juego no es un asunto “relacionada con la independencia, sino con la violación de derechos fundamentales”.

Romeva aseguró que el Gobierno catalán está recibiendo “numerosas muestras de solidaridad desde instancias internacionales ante esta injustificada, desproporcionada e increíble respuesta por parte del Estado”, que llegan a los responsables de la Generalitat “tanto en público como en privado”.

