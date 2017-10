(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. FORCADELL SE REBELA CONTRA EL 155: "NO VAMOS A PERMITIRLO"

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmé Forcadell, calificó este sábado de "golpe de estado" las medidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución en esta comunidad y se rebeló contra ellas al proclamar que "no daremos ningún paso atrás" y "no vamos a permitirlo".

Forcadell lanzó este mensaje durante una declaración institucional leída en el Parlamento de Cataluña en respuesta a las medidas aprobadas por la mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que ha dado luz verde a la aplicación del artículo 155 con medidas como que el Gobierno de España pueda vetar las iniciativas que tramite la cámara autonómica en caso de considerarlas ilegales.

La presidenta de la cámara autonómica compareció junto a los integrantes de la Mesa pertenecientes a Junts pel Sí y CSQP para hablar en nombre del máximo órgano de gobierno del Parlamento de Cataluña. Sin embargo, faltaban los representantes de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra y del PSC David Pérez.

Forcadell denunció que lo que busca Rajoy con estas medidas es "acabar con un gobierno elegido democráticamente" al proponer el cese de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat y de todos los consejeros del gobierno autonómico, lo cual juzgó de "gran irresponsabilidad política" y de traspasar "todas las límites".

Forcadell acusó a Rajoy de anunciar "un golpe de estado con el que pretende descabezar las instituciones democráticas de Cataluña y apropiarse" de ellas. Además, indicó que se trata de un "golpe autoritario" que afecta de lleno al Parlamento al "pretender censurar y vetar" las medidas que La Moncloa pueda considerar ilegales.

La presidenta de la cámara autonómica adujo que "Rajoy está atacando a la ciudadanía de este país, piense como piense y votara lo que votara" en las últimas elecciones porque "la principal víctima de esta acción sin precedentes es la ciudadanía catalana que ve violados sus derechos fundamentales".

"SIN LEY, SIN LEGITIMIDAD"

Sentenció que "los que se llenan la boca hablando de la Constitución caen en la más flagrante inconstitucionalidad" y subrayó sobre esa tesis que "no les acompaña ni la legalidad ni la legitimidad". "Sin ley, sin legitimidad y sin el apoyo de la sociedad catalana, Rajoy pretende dirigir e intervenir las instituciones de este país".

Forcadell acusó a Rajoy de haber "utilizado" a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional en las últimas semanas "para coaccionar y callar" a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y se jactó de que "a pesar de las querellas nos hemos mantenido firmes". "Ahora quiere someter este parlamento a su voluntad retirando competencias claves".

"No vamos a permitirlo y nos dirigimos a los ciudadanos de este país para enviarles un mensaje de firmeza y esperanza". "Nos comprometemos a defender la democracia con firmeza y serenidad", agregó. "No daremos ningún paso atrás".

"Nos comprometemos a defender la soberanía del Parlamento con sus plenas atribuciones y defender los derechos de los 135 diputados", dijo para terminar la misma presidenta que a principios de septiembre impidió a la oposición hablar durante el debate de tramitación de la Ley de Referéndum para el 1 de octubre y que incluso llegó a saltarse las propias normas de la cámara autonómica para sacar adelante los planes independentistas de Carles Puigdemont.

