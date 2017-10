(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RIVERA DICE QUE RAJOY “ESTÁ ESTUDIANDO LAS VÍAS PARA PARAR ESA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA”

Google Plus

- Pide a Rajoy que aplique el 155 para que los catalanes voten en “urnas de verdad” en unas autonómicas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le transmitió en la cita que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa que está “estudiando cuáles son las vías para parar esa declaración de independencia que ocupa y preocupa a millones de españoles".

Rivera realizó estas declaraciones tras reunirse durante poco más de una hora con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, donde Rajoy citó hoy a Pedro Sánchez y al líder de Ciudadanos, por separado, para conversar sobre lo sucedido este domingo en Cataluña en el referéndum independentista impulsado por la Generalitat.

El líder de Ciudadanos sostuvo que anoche quedaron totalmente claras las intenciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que anunciara que en los próximos días trasladará al Parlament los resultados del 1-O para que declare unilateralmente la independencia en base a la Ley de Transitoriedad, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Por ello, el líder de Cs pidió directamente al presidente del Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en esta comunidad para que los catalanes “voten en unas urnas de verdad” mediante la convocatoria de unas elecciones autonómicas. “Es momento de actuar” y “reconstruir el orden constitucional”, defendió.

A su juicio, esta es la “única vía posible” ahora para ir a elecciones autonómicas “de verdad” y “no estar secuestrados por un golpe a la democracia de unos señores que pretenden con una coartada declarar la independencia en nombre de todos”. Por ello, solicitó a Rajoy que “ponga en marcha” este artículo para “devolverle la voz al pueblo de Cataluña”.

“Yo cuando le digo a Rajoy que ponga en marcha ese mecanismo es para evitar la declaración de independencia. Quiero que no se proclame la independencia en Cataluña”, concretó, argumentando que si hay una declaración unilateral “no es lo mismo que esté vigente unas horas que tres semanas”. “Por eso creo que cuanto antes, mejor”, insistió.

Además, informó a los medios de comunicación de que el presidente del Gobierno le ha trasladado que en su gabinete "están estudiando cuáles son las vías para parar esa declaración de independencia que ocupa y preocupa a millones de españoles".

En esta línea, comunicó que la respuesta de Rajoy cuando le sugirió la aplicación del 155 de la Carta Magna fue que lo “están estudiando y es una vía que tienen que estudiar”. En este punto, dijo que si alguien tiene alguna otra vía debería proponerla y se mostró receloso con el PSOE por apostar más por la potestad del Constitucional de inhabilitar autoridades. “¿Alguien se piensa que a Puigdemont le va a frenar un burofax del Constitucional?”, ironizó.

En cuanto a si considera proporcional la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada del 1-O, dijo que de ello se hablará en el Pleno en el que comparecerá Rajoy y en el que le preguntará “por qué había colegios abiertos, por qué los Mossos no actuaron” o “por qué se ha obviado que la Conselleria de Educación o Interior eran parte de los que estaban dando el golpe”.

Por último, reconoció que ayer vimos “imágenes desagradables que no nos gustan a nadie”. “No puedo estar orgulloso de lo que vimos ayer”, manifestó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso