(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY REDUCE EL 1-O A “MERA ESCENIFICACIÓN” Y PROCLAMA LA “VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO”

- “Hemos hecho lo que teníamos que hacer”, sentencia . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este domingo "con toda rotundidad" que en Cataluña "no ha habido un referéndum de autodeterminación", sino que únicamente ha tenido lugar "una mera escenificación" al que el Estado de Derecho ha respondido "con eficacia y con serenidad".

Rajoy hizo estas declaraciones durante la lectura de un comunicado institucional en el Palacio de la Moncloa pasadas las ocho de la tarde, una vez que habían cerrado los colegios electorales designados por la Generalitat de Cataluña para el referéndum ilegal de independencia y había comenzado el recuento de papeletas.

"Nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, responde a quienes lo contravienen y reaccionan contra los que lo quieren subvertir", sentenció.

A su juicio, este 1 de octubre ha sido "un episodio más contra la convivencia democrática y la legalidad" protagonizado por los independentistas para tratar de derrocar a una "democracia madura, amable y tolerante pero también firme".

Rajoy afirmó que los dirigentes de la Generalitat "sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible" pero han proseguido adelante hasta este mismo domingo para "promover un verdadero ataque al Estado de Derecho".

EL REFERÉNDUM "NO HA EXISTIDO"

El jefe del Ejecutivo añadió que el Estado de Derecho "ha reaccionado con firmeza y con serenidad" al "ataque premeditado y consciente" de los independentistas que buscaban "liquidar la Constitución española e independizar a una parte de nuestro país". Pero recalcó que ese referéndum "simplemente no ha existido y se ha evitado con el fundamento de la ley".

“Siempre he creído que mi principal obligación como presidente es cumplir la ley y hacerla cumplir, proteger y garantizar la democracia, pero también amparar la convivencia y buscar la concordia, ser el presidente de todos los españoles”, enfatizó el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, cargó con dureza contra la “irresponsable estrategia política” del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios en el Gobierno autonómico, al “intentar hurtar la voz a los que piensan de forma distinta” y “traspasar los límites del más elemental decoro democrático”.

Dijo con contundencia que no se puede pretender que “arbitrariedades y abusos” como los cometidos hoy pasen por ejercicios democráticos, ya que eso sería “una burla a la esencia misma de la democracia”. “¡Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata!”, exclamó.

PUIGDEMONT Y SUS SOCIOS SON LOS ÚNICOS "RESPONSABLES"

En este punto, afirmó que “nunca más se deben repetir” momentos de “adoctrinamiento” a menores d edad y de “acoso” a jueces, periodistas y ciudadanos que piensan de manera diferente a su Gobierno. Por ello, quiso dejar “meridianamente claro” que los “responsables” de lo ocurrido hoy son “única y exclusivamente los que han promovido la ilegalidad y la ruptura de la convivencia”.

“No busquen más culpables, no los hay”, insistió Rajoy, que se solidarizó con los catalanes que han sentido hoy “frustración”. Acto seguido, remarcó que el cauce para debatir demandas políticas no puede venir nunca de la “imposición”, sino que ha de articularse a través de un “diálogo legal en el que se escuche y atienda a todos”.

Además, significó que “la gran mayoría” del pueblo de Cataluña “no ha querido participar del guion de los secesionistas”. “Han demostrado que son gente de la ley en el más noble sentido de la expresión”, dijo Rajoy sobre quienes han ignorado la convocatoria secesionista.

También tuvo palabras de agradecimiento para los partidos políticos, refiriéndose a PSOE y Ciudadanos, que han mostrado su “lealtad” con el Estado en estas “difíciles circunstancias” y destacó la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para dar cumplimiento al “mandato que tenían de la Justicia”.

Reconoció que hubiera sido “más fácil para todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad”. “Pero no lo han hecho y todos han respondido con lealtad a su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho”, valoró sobre el papel de los Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque en ningún momento nombró a los Mossos d’Esquadra.

Igualmente, se felicitó por “el apoyo sin fisuras” que ha recibido de la Unión Europea y de toda la comunidad internacional a lo largo de todo el desafío independentista. “En todo momento han entendido que lo que aquí estaba en juego era la vigencia de nuestro orden constitucional”, manifestó.

“HEMOS HECHO LO QUE TENÍAMOS QUE HACER”

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad”, proclamó Rajoy, para a continuación incidir en que hoy “ha prevalecido la democracia porque se ha cumplido la Constitución” cuando “algunos han pretendido saltarse la ley, los márgenes de la convivencia y los límites del orden público”.

Todo ello le llevo a decir que “tenemos motivos para confiar en la democracia” tras el “fracaso de un proceso que solo ha servido para sembrar la división”, “provocar situaciones indeseadas” y “causar un grave daño” a una convivencia que ha de recuperarse “cuanto antes”.

Aseguró que no va a cerrar “ninguna puerta” y seguirá ofreciendo “diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y el marco de la democracia”. “Yo lo he intentado, les hemos pedido muchas veces que rectificasen y no nos han escuchado”, lamentó.

Por último, dijo que espera “ahora” esa rectificación. “Que no se empecinen en el error, que renuncien a dar nuevos pasos en un camino, que como ha quedado hoy de manifiesto, no conduce a ninguna parte”, remachó el presidente del Gobierno.

